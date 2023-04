Publié par Thomas G. le 18 avril 2023 à 18:12

Alors que la concurrence est féroce cette saison dans le secteur offensif de l' OL, un premier départ important se précise à Lyon.

Vainqueur ce week-end face à Toulouse (2-1), l' OL continue sa remontée spectaculaire en cette fin de saison. Les Gones sont 7es du classement, à cinq points de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conference, actuellement occupée par le LOSC. À quelques jours du choc face à l’OM, l’Olympique Lyonnais est en confiance. Emmenés par un Alexandre Lacazette au sommet de son art et auteur de son 19e but en Ligue 1 face au Téfécé, les hommes de Laurent Blanc pourraient jouer les trouble-fête dans la course à l’Europe.

Depuis son arrivée, Laurent Blanc est parvenu à remettre l' OL sur de bons rails et certains joueurs ont pris une nouvelle dimension. C’est notamment le cas de Bradley Barcola et Rayan Cherki, qui ont acquis un statut de titulaire. En parallèle, l’émergence de ces deux pépites a poussé l’attaquant français, Moussa Dembélé, sur le banc. Ces dernières semaines, le buteur de 26 ans a vu son temps de jeu se réduire de manière drastique. À quelques mois de la fin de son contrat avec l' OL, l’attaquant formé au PSG se rapproche d’un départ. Néanmoins, malgré une saison compliquée avec Lyon, Moussa Dembélé reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts.

OL Mercato : Galatasaray s’intéresse à Moussa Dembélé

Depuis le 1er janvier, Moussa Dembélé peut négocier et s’engager dans le club de son choix. En parallèle, l’attaquant de l' OL serait dans le viseur de Leeds, Everton, Southampton, Leicester et Aston Villa. Cette semaine, ce dossier aurait pris une nouvelle tournure avec l’intérêt d’un club supplémentaire.

Selon les informations du journaliste turc, Yakup Cinar, les dirigeants de Galatasaray seraient intéressés par Moussa Dembélé. Les Stambouliotes seraient rentrés en contact avec l’attaquant de l' OL ces dernières semaines. De plus, le buteur français se serait entretenu avec l’entraîneur de Galatasaray. À 26 ans, Moussa Dembélé pourrait donc découvrir un nouveau championnat du côté de la Turquie. Reste à savoir si les Turcs parviendront à le convaincre cet été.