Publié par Enzo Vidy le 18 avril 2023 à 13:12

Libre en juin 2023, Wilfried Zaha et l' OM sont d'ores et déjà entrés en contact. Toutefois, l'ailier ivoirien a fixé sa condition pour venir à Marseille.

Alors que l' OM s'apprête à lutter avec le RC Lens et l'AS Monaco dans la course à la Ligue des Champions sur cette fin de saison, le mercato est déjà au cœur de nombreuses discussions à Marseille. Après un mois de janvier fructueux avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi ainsi que Vitinha, Pablo Longoria compte bien investir de nouveau l'été prochain, mais doit d'abord s'assurer que son équipe parviendra à décrocher la deuxième place à l'issue de l'exercice.

Néanmoins, plusieurs pistes sont déjà explorées par le board de l' OM, et un secteur de jeu devrait faire l'objet d'une animation particulière lors du prochain mercato. En effet, l'attaque marseillaise n'est pas à l'abri de perdre des joueurs comme Alexis Sanchez ou Cengiz Ünder dans les prochains mois, et Igor Tudor aura besoin de recrues pour préparer sereinement la saison prochaine.

De ce fait, Pablo Longoria se voit déjà proposer plusieurs noms pour renforcer le secteur offensif de l' OM l'été prochain. D'après les dernières tendances, le nom de Wilfried Zaha est évoqué, et si cela a d'abord été démenti par certaines sources, l'ailier ivoirien intéresse bel et bien l'Olympique de Marseille, et une prise de contact a déjà eu lieu entre les deux parties.

OM Mercato : Wilfried Zaha veut absolument disputer la Ligue des Champions

Si l'on en croit les dernières informations révélées par Foot Mercato, Wilfried Zaha et son entourage sont entrés en contact avec l' OM. Si le club phocéen est intéressé par l'ailier ivoirien, d'après la source, la concurrence s'annonce extrêmement rude sur ce dossier. En effet, Arsenal est également très emballé par l'attaquant de Crystal Palace. Certains clubs du Moyen-Orient sont également à l'affût pour s'attacher les services du joueur de 30 ans.

Toutefois, Wilfried Zaha aurait une condition bien précise en ce qui concerne sa prise de décision pour son avenir. L'ailier ivoirien veut absolument disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. L'OM sait ce qu'il reste à faire en cette fin de saison, en espérant qu'Arsenal passe à autre chose pour laisser le clubphocéen en pole position sur le dossier Wilfried Zaha.