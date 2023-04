Publié par ALEXIS le 19 avril 2023 à 18:34

Absent depuis trois semaines, un joueur de l’ ASSE a fait son retour à l’entraînement collectif, ce mercredi. Il postule face au FC Metz.

ASSE : Kader Bamba de retour à l'entraînement collectif

Victime d’une lésion à la cuisse droite (droit antérieur) lors du match entre l’ ASSE et Niort (2-0), le 1er avril dernier, Kader Bamba est de retour. Il a participé à la séance d’entraînement, ce mercredi, dans le groupe de Laurent Batlles. Sur les images du club ligérien publiées sur son site internet, on le voit balle au pied. De son côté, Evect confirme que l’ailier prêté à l’AS Saint-Etienne« a bel et bien effectué son retour à la séance d'entrainement collective ».

À trois jours de la réception du FC Metz, l'allier droit devrait ainsi être disponible pour la 32e journée de Ligue 2. Laurent Batlles va certainement donner plus de précisions, lors de la conférence de presse d’avant-match, sur le retour de Kader Bamba. Ce dernier a manqué deux matchs, respectivement contre le Paris FC (2-4) et Grenoble (2-0). Son retour fera sans doute le plus grand bien à l’ ASSE, dont l’objectif est de finir le plus haut possible au classement de la Ligue 2.

ASSE : Anthony Briançon n'est pas encore disponible

Les Verts ont un rendez important, samedi, face au FC Metz, au stade Geoffroy-Guichard. Contrairement au remuant attaquant de l’ ASSE, déjà sur pied, Anthony Briançon n’a pas encore repris la course. Il n’est donc pas disponible pour affronter les Messins, samedi. « Ça (son indisponibilité, ndlr) devait être entre quatre et six semaines donc là je suis déjà à 15 jours. Il doit me rester à peu près trois semaines de repos. Je vais reprendre la course dans pas longtemps, ça évolue très vite », avait annoncé le capitaine des Verts, mardi.

Le retour du défenseur central à l'entraînement est espéré pour la semaine prochaine. « En fonction de leurs sensations, on pourra peut-être les récupérer plus vite que prévu », a indiqué Laurent Batlles la semaine dernière. Pour rappel, Anthony Briançon a été touché au mollet (lésion) à l'entraînement, avant le match contre le Paris FC.