Étincelant pour sa première saison avec le RC Lens, Loïs Openda devrait être l'un des joueurs les plus courtisés cet été. L'Inter Milan s'intéresse à lui.

Battu ce week-end lors d’un match décisif dans la course au titre, le RC Lens a dit adieu à ses derniers espoirs d’être champion. Toutefois, le RCL est encore bien placé pour se qualifier pour la Ligue des Champions. À moins d’une semaine d’affronter l’AS Monaco, les Sang et Or sont 3es avec 2 points de plus que les Monégasques (4e).

En cas de victoire dimanche, les hommes de Franck Haise pourraient prendre cinq longueurs d’avance sur l’AS Monaco et faire un grand pas vers la Ligue des Champions. Lors de cette rencontre importante, le RC Lens pourra une nouvelle fois compter sur son attaquant vedette Loïs Openda. Pour sa première saison avec les Sang et Or, l’international belge a déjà inscrit 15 buts et délivré 2 passes décisives.

L’attaquant de 23 ans est toujours à la lutte pour finir meilleur buteur de Ligue 1 cette saison et ses prestations ont suscité la convoitise de plusieurs grands clubs européens. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan serait très intéressé par Loïs Openda. Les Nerazzurri souhaiteraient recruter un nouvel attaquant cet été pour préparer la succession de Romelu Lukaku. Un attaquant belge pourrait donc remplacer un autre attaquant belge cet été à l’Inter.

Loïs Openda ferait l’unanimité au sein de l’Inter Milan, et les Nerazzurri pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines. Néanmoins, les Intéristes pourraient se heurter à la fermeté des dirigeants du RC Lens. Les Sang et Or ne seraient pas disposés à laisser partir Loïs Openda cet été. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le RCL aurait un argument de taille en sa faveur. D’autant plus que l’Inter Milan n’est pas assuré de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Avant l’ouverture du mercato estival qui reste d’être agité pour le RC Lens, les Sang et Or reçoivent l’AS Monaco pour conforter leur 3e place. Loïs Openda pourrait de nouveau faire trembler les filets et guider le RC Lens vers une 19e victoire cette saison.