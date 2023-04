Publié par Enzo Vidy le 19 avril 2023 à 18:04

Auteur d'un exercice remarquable l'an passé sous l'ère Jorge Sampaoli, Cengiz Ünder réalise actuellement une saison qui pose question à l'OM.

OM : Une première saison d'exception pour Cengiz Ünder

Il a suscité de nombreuses interrogations lors de son arrivée à l'OM la saison dernière. Après un passage délicat à l'AS Roma, avant d'être prêté à Leicester, Cengiz Ünder débarque à Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Rapidement utilisé par Jorge Sampaoli, l'international turc ne tarde pas à se mettre en avant, et inscrit son premier but dès la 1ère journée de Ligue 1, lors d'une victoire de l'Olympique de Marseille à Montpellier (3-2).

Derrière, il devient un titulaire indiscutable sur l'aile droite, et enchaîne les bonnes performances. En fin de saison, le bilan de Cengiz Ünder avec l'OM est remarquable. En 47 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant de 25 ans inscrit 13 buts et délivre 5 passes décisives, faisant de lui l'un des grands artisans de la qualification en Ligue des Champions, obtenue par l'OM lors de la dernière journée de Ligue 1. Le 1er juillet 2022, son option d'achat est logiquement levée par Pablo Longoria, et Cengiz Ünder est officiellement Marseillais contre une somme de 8,4 millions d'euros.

Des débuts très difficiles avec Igor Tudor

Le départ de Jorge Sampoali, suivi de l'arrivée d'Igor Tudor, a eu l'effet d'une véritable bombe à l'OM. Dès les premieres semaines de préparation, des conflits sont évoqués entre certains joueurs cadres de l'effectif et le technicien croate. Les résultats obtenus lors des matches amicaux ne sont pas bons, et une forme de tension s'installe à Marseille. Des joueurs comme Cengiz Ünder ou encore Gerson n'arrivent pas à suivre le rythme imposé par Igor Tudor à l'entraînement, et des choix sont faits de la part du nouvel entraîneur marseillais.

Malheureusement pour l'ailier turc, il ne fait pas vraiment partie du plan de jeu mis en place par Igor Tudor. En effet, utilisé comme piston droit, Cengiz Ünder ne satisfait pas les attentes de son coach, qui décide de le reléguer sur le banc. Mais alors que tout le monde pensait que sa mise au placard était définitive, l'international turc est revenu au premier plan après la Coupe du monde.

Positionné derrière l'attaquant, Cengiz Ünder se montre très généreux dans les efforts, et fait beaucoup de différence dans l'animation offensive marseillaise. Seul problème, les statistiques peinent à suivre pour l'ancien romain. À la grande différence de l'an dernier, l'attaquant de l'OM n'a inscrit que 3 buts et délivré 4 passes décisives en 39 matches joués toutes compétitions confondues. Un total faible, qui interpelle à Marseille.

Néanmoins, son retour en force depuis plusieurs mois est indéniable, et il est presque difficile de se passer de Cengiz Ünder à l'heure actuelle. À 7 journées de la fin du championnat, la saison de l'ailier turc est une énigme. À lui de prouver qu'il a définitivement sa place dans le schéma de jeu d'Igor Tudor en cette fin d'exercice.