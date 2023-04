Publié par ALEXIS le 20 avril 2023 à 03:53

Comment l’ ASSE a-t-elle pu redresser la barre alors qu’elle était lanterne rouge de la Ligue 2 fin décembre 2022 ? Aïmen Moueffek répond à la question.

ASSE : La remontée spectaculaire l'AS Saint-Étienne

Reléguée en Ligue 2 au terme de l’exercice dernier, l’ ASSE a fait un début de saison catastrophique. Après 18 journées de championnat, les Stéphanois étaient derniers du classement de Ligue 2 avec 15 points et sous la menace d'une relégation en National.

Mais grâce à un mercato hivernal réussi, l’AS Saint-Étienne a quitté la zone rouge et est maintenant hors de danger. Elle est 9e avec 42 points alors que l’équipe a démarré la saison avec 3 points en moins du fait des incidents à Geoffroy-Guichard lors du match retour des barrages contre Auxerre, en mai 2022.

Blessé deux fois cette saison, d’abord à la cheville puis aux adducteurs, Aïmen Moueffek a raté plusieurs matchs avec les Verts. Toutefois, il a pris part aux trois dernières victoires consécutives de l’ ASSE en championnat Ligue 2 BKT.

ASSE : Moueffek, « notre nouvelle attitude sur le terrain a changé les choses »

Pour TL7, le milieu de terrain a livré le secret de la remontée spectaculaire des Verts. En dehors de l’apport des recrues, il évoque le nouvel état d’esprit au sein du groupe de Laurent Batlles. « Ce qui a réellement changé les choses, c’est notre nouvelle attitude sur le terrain », a indiqué Aïmen Moueffek.

Des joueurs qui motivent les troupes, tu en as tout le temps, même quand l’équipe va mal. Mais là, la différence c’est que tout le monde applique ce qu’il dit directement sur le terrain. Chaque joueur donne plus et l'équipe se donne à fond […] »

L'AS Saint-Étienne boostée par ses supporters

Le joueur formé à l’ ASSE a également souligné l’apport des supporters. Un peuple vert qui soutient son équipe de cœur à Geoffroy-Guichard et à l'extérieur malgré les temps durs. « Les supporters nous avaient dit, en début de saison, qu’ils resteraient derrière nous jusqu’à la fin de l'exercice. Malgré les difficultés du début de saison, ils ne nous ont jamais lâchés. Ça fait vraiment plaisir qu’on soit à nouveau ensemble, unis pour la fin du championnat. »