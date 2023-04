Publié par Gary SLM le 20 avril 2023 à 22:41

Le RC Lens devra faire face à l'AS Monaco, samedi soir à 21h, sans Salis Abdul Samed et Wesley Saïd. Ismaël Boura est quant à lui incertain.

Salis Abdul Samed, milieu défensif incontournable, a écopé de trois matches de suspension après son expulsion contre le PSG (1-3). Victime d'un tacle extrêmement dangereux sur Achraf Hakimi dès la 19e minute, le milieu ghanéen n'a pas été épargné par la commission de discipline, et manquera également la réception de l' OM le 6 mai prochain.

En ce qui concerne les blessures, l'attaquant Wesley Saïd est en convalescence suite à un problème aux quadriceps, tandis qu'Ismaël Boura est souffrant. Ce dernier n'est pas encore forfait, et une réponse est attendue vendredi au RC Lens concernant une éventuelle participation face à Monaco.

RC Lens : Deux absences majeures et une incertitude face à Monaco

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a commenté la décision de la commission de discipline. Concernant cette suspension de Salis Abdul Samed, il a confié : « Il a été écouté, je ne sais pas s'il a complètement été entendu. Une expulsion pour une faute grossière, plus deux cartons (jaunes), on pouvait penser qu'il aurait deux rencontres de suspension plus un match avec sursis. Mais il a écopé de trois matches. C'est comme ça. »

Malgré ces absences, le RCL pourra compter sur Julien Le Cardinal et Adam Buksa, opérationnels après leur succès en équipe réserve. L'attaquant polonais pourrait même jouer avec la deuxième équipe ce samedi pour renforcer sa condition physique. Le RC Lens devra donc se surpasser face à l'AS Monaco sans trois de ses joueurs clés, mais l'équipe se tient prête à relever le défi.

L'enjeu est de taille pour les Lensois, car l' OM, qui ira à Lyon dimanche soir, a récupéré sa deuxième place le week-end dernier, et possède un point d'avance sur le RC Lens. Une nouvelle contreperformance des Sang et Or face à Monaco, suivie d'une victoire marseillaise au Groupama Stadium, pourrait nettement réduire les chances du RCL dans la course à la deuxième place.