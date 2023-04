Publié par Enzo Vidy le 21 avril 2023 à 02:03

Alors que le RC Lens est toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions, un taulier du RCL est pisté en Angleterre.

RC Lens : Une fin de saison cruciale pour le RCL

Malgré avoir sans doute perdu le titre la semaine dernière suite à la défaite 3-1 au Parc des Princes, le RC Lens reste en course dans la qualification à la Ligue des Champions. 3e de Ligue 1 avec un point de retard sur l' OM, 2e, les Sang et Or vont jouer gros dans les prochaines semaines.

Dès samedi, les hommes de Franck Haise reçoivent l'AS Monaco à Bollaert, pour tenter de distancer les Monégasques du podium. Le 6 mai prochain, c'est face à l' OM dans un affrontement au sommet que les Lensois devront répondre présents pour frapper un gros coup sur cette fin de saison. Une qualification en Ligue des Champions offriraient une belle enveloppe aux dirigeant du RCL pour le prochain mercato estival, d'autant plus qu'il pourrait y avoir plusieurs départs importants à compenser dans l'effectif de Franck Haise.

Facundo Medina pisté par Aston Villa et Brighton

Si l'on en croit les dernières informations révélées par Ignazio Genuardi, les prestations de Facundo Medina avec le RC Lens auraient attiré l'attention de la Premier League. En effet, la source indique qu'Aston Villa et Brighton se sont d'ores et déjà positionnés sur le dossier en vue d'un transfert lors du prochain mercato estival.

Cette saison, Facundo Medina rayonne avec le RC Lens. En 26 matches de championnats disputés, le défenseur argentin a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Récemment, il était déjà courtisé par certaines écuries italiennes et espagnoles, et nul doute que les convoitises devraient se montrer plus nombreuses s'il continue à performer avec le RC Lens sur cette fin de saison.