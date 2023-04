Publié par Timothée Jean le 20 avril 2023 à 21:46

Gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont est présenté comme une future recrue de l’ OM. L’entourage du Français s’est exprimé sur le dossier.

OM Mercato : Aucun contact entre Alban Lafont et Marseille

Où évoluera Alban Lafont la saison prochaine ? Pour le moment, le mystère reste entier. Après quatre saisons passées au FC Nantes, le temps est peut-être venu pour le gardien de but français de changer de club. D’autant plus que ce ne sont les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Récemment, L’Équipe révélait un intérêt pressant de l’Olympique de Marseille pour Alban Lafont afin d’anticiper d’éventuels départs dans ses buts. Cette révélation a rapidement été répandue dans les médias locaux, faisait état d’une possible arrivée du gardien de but du FC Nantes à Marseille. Et pourtant, les dirigeants de l’OM n’ont, semble-t-il, pas bougé le petit doigt dans ce dossier.

Joints par les confrères de But Football Club, les proches d’Alban Lafont ont totalement démenti cette rumeur grandissante, tout en niant un quelconque contact avec les dirigeants du club phocéen. Pour le moment, l’ancien portier du Toulouse FC reste concentré sur son aventure au FC Nantes et aidera son équipe à se maintenir en Ligue 1.

OM Mercato : Alban Lafont ne ferme pas la porte à un départ du FC Nantes

Outre le championnat, Alban Lafont espère remporter une 2e coupe de France consécutive avec les Canaris. Le joueur de 24 ans ne ferme pas la porte à un éventuel départ du FCN à l’issue de la saison. « Après, nous pensons que ça va bouger pour Alban », a confié le clan Lafont, persuadé que l'objectif final du joueur sera de rejoindre un grand club européen.

Ces velléités de départ redonnent espoir aux dirigeants de l’ OM qui pourraient passer à l’offensive pour sa signature dès l’ouverture du prochain mercato. Pour rappel, à l’issue de saison, Alban Lafont ne sera plus qu’à une année de la fin de son contrat avec le FC Nantes. Il sera donc en position de forcer pour négocier son départ, au risque de partir gratuitement la saison prochaine.