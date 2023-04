Publié par Timothée Jean le 21 avril 2023 à 19:21

Dimanche soir, l’ OM affronte l’OL dans le cadre de la 32e journée de la Ligue 1. Igor Tudor a donné son ressenti sur cet Olympico.

OL-OM : Une source de motivation supplémentaire pour Igor Tudor

Après deux matchs nuls contre Montpellier (1-1) et à Lorient (0-0), l’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du succès à domicile, en s’imposant face à Troyes (3-1) le week-end dernier. Cette victoire a permis à l’ OM de retrouver sa deuxième place au classement et les Phocéens sont déterminés à la conserver.

Pour ce faire, les hommes d’Igor Tudor devront aller chercher la victoire dimanche prochain sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Cette mission s’annonce très compliquée face à une équipe lyonnaise qui a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Invaincus lors de ses 5 derniers matchs, les Gones sont revenus dans la course à l’Europe et peuvent encore rêver de décrocher la 5e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence.

L’ OL est ainsi déterminé à battre son rival marseillais, qui compte tenir sa place sur le podium. Autant dire que cet Olympico promet d'être intense. En tout cas, Igor Tudor se montre très confiant pour cette rencontre. L’entraîneur de l’ OM s’est même réjoui de la rivalité qu’i règne entre les deux équipes, assurant qu’elle reste une source supplémentaire de motivation pour ses troupes.

Igor Tudor répond à Laurent Blanc avant le match

« Je l'ai ressenti cette semaine en parlant avec les joueurs. J'aime ce genre de rivalité, cela permet d'augmenter la motivation. Mais il faut bien l'utiliser et maintenir l'attention sur le jeu et sur ce qu'on veut faire », a-t-il indiqué en conférence de presse. Igor Tudor prépare ce choc OM-OL « de la meilleure des manières » et est persuadé que « la différence se fera sur la qualité de jeu et la motivation ».

Le technicien croate espère que ses hommes se montreront plus efficaces et plus conquérants dimanche prochain afin de réaliser une belle opération au Groupama Stadium. Igor Tudor compte bien négocier ce déplacement périlleux à Lyon. Poursuivant, le patron du banc de l' OM a lui-aussi encensé son homologue lyonnais Laurent Blanc, qui avait tenu plutôt des mots très élogieux à son égard.

« Je le remercie pour ces mots. C'est un homme de football, un homme de valeur. Je l'ai connu durant le Mondial 98. J'ai suivi sa carrière. Il fait du bien au foot ». Des déclarations sympathiques entre deux grands rivaux du championnat.