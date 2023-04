Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 23:21

Accusé d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lors de son passage à l’OGC Nice la saison dernière, Christophe Galtier, coach du PSG, a pris une décision forte.

PSG Mercato : Christophe Galtier accusé de propos racistes

Un mail de Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, envoyé à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, le propriétaire des Aiglons, a été dévoilé cette semaine par le relayé le journaliste d’investigations Romain Molina et RMC Sport. Selon ce courrier, Christophe Galtier, alors coach du club niçois, se serait plaint au près de sa direction d’avoir un groupe constitué de joueurs noirs et musulmans en majorité.

Choqué par ses révélations, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Ce vendredi, son avocat Me Olivier Martin a confirmé que son client a effectivement porter plainte contre plusieurs personnes, dont Romain Molina et Daniel Riolo. Et le technicien marseillais entend désormais que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire.

PSG : Christophe Galtier veut être lavé de tout soupçon

Dans son courrier électronique, Julien Fournier déclarait notamment, parlant de Christophe Galtier avec lequel il a entretenu des relations tendues, « iI m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe et il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans. »

Alors qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nice pour des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion », Galtier a réagi avec une plainte pour diffamation et mise en danger par diffusion d'informations. « Désormais, nous avons l’espoir que le magistrat ait la même célérité que son collègue de Nice qui a ouvert une instruction. Christophe Galtier est à disposition de l’un et de l’autre pour répondre, si besoin aux questions afin que l’instruction aille le plus vite possible pour faire cesser les accusations calomnieuses », a expliqué Me Olivier Martin, le représentant du coach du Paris Saint-Germain.