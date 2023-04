Publié par ALEXIS le 22 avril 2023 à 12:55

Batlles est confiant avant le match ASSE-FC Metz ! Il est conforté par la performance collective de son équipe, mais aussi celle d’une recrue d'hiver.

ASSE : Batlles compte sur Nkounkou pour porter Saint-Etienne plus haut

L’ ASSE reçoit le FC Metz ce samedi (à partir de 15h), au stade Geoffroy-Guichard, en ouverture de la 32e journée de Ligue 2. L’équipe de Laurent Batlles aborde ce match avec plein de confiance, car elle n’est pus menacée de relégation en National et presque assurée du maintien. De plus, l’AS Saint-Etienne est sur une série de 10 matchs sans défaite.

Un joueur parmi les 7 recrues estivales de l' ASSE surnage. Il s'agit de Niels Nkounkou, prêté par Everton. Il est la bonne pioche des Verts cet hiver, en plus du gardien de but Gautier Larsonneur, Dennis Appiah ou encore Gaëtan Charbonnier (blessé). Le défenseur de 22 ans apporte de la sérénité dans l’équipe de Laurent Batlles, et cela donne de l’assurance à ce dernier.

Evoquant le match contre le FC Metz, l’entraineur des Stéphanois a encore souligné l’impact du nouveau piston gauche des Verts dans le jeu collectif de son équipe. « Niels Nkounkou ? je ne m’attendais pas à ce qu’il obtienne autant de statistiques sur le plan offensif. Il ressort du lot, mais c’est aussi tout un collectif autour qui lui permet aussi d’être performant. »

Le coach de l’ ASSE compte en effet sur la meilleure des recrues du club pour atteindre son objectif de la fin de saison. « On espère qu’il sera performant jusqu’en fin de saison », a-t-il souhaité.

Le coach de l' ASSE conquis par Niels Nkounkou

Niels Nkounkou a signé officiellement à Saint-Etienne le 14 janvier 2023, mais il fait partie des joueurs les plus décisifs de l’équipe stéphanoise, avec 5 buts et 7 passes décisives, en seulement 13 matchs joués.

Grâce à sa grosse activité sur le terrain et ses performances individuelles, le défenseur formé à Marseille a conquis Laurent Batlles, qui ne laisse pas passer une seule occasion pour encenser ce dernier.

« C’est un joueur qui donne énormément offensivement comme défensivement […]. Niels a des choses que les autres n’ont pas, notamment offensivement. Il a des courses, de la vitesse, la capacité d’éliminer […]. Dans l’apport offensif, il est très intéressant. »