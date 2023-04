Publié par Dylan le 22 avril 2023 à 17:25

Meilleur buteur de l'ASSE cette saison, Jean-Philippe Krasso ne sait pas encore s'il va rester au club la saison prochaine. Il s'est donné une deadline.

Il est incontestablement l'atout numéro 1 de l'AS Saint-Étienne. Repéré par le club forézien lors d'un match de Coupe de France en 2020, Jean-Philippe Krasso fait le bonheur des Verts cette saison. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 16 réalisations (8 passes décisives). Un bilan épatant pour un joueur qui n'a connu le monde professionnel qu'à partir de l'exercice 2020-2021.

Malgré ces statistiques, le néo-international ivoirien ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait à l'issue de la saison. S'il a ouvert la porte à une prolongation, le joueur pourrait également être emballé par un départ dans un club plus huppé. Et ce, malgré la remontée de l'ASSE au classement de Ligue 2. Les hommes de Laurent Batlles sont en neuvième position, avec 11 longueurs d'avance sur la zone rouge après 31 journées. Pour rappel, ils avaient démarré l'année 2023 en tant que derniers du championnat.

Jean-Philippe Krasso attend la fin de la saison de l'ASSE

Dans un entretien pour Le Républicain Lorrain, Jean-Philippe Krasso a encore semé le doute sur son avenir. L'attaquant de 25 ans n'a toujours pas donné de préférence dans son futur choix : « Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur Saint-Étienne et je laisse mon avenir entre les mains des personnes qui doivent gérer ça. Même si on est sur la bonne voie, on n’est pas encore mathématiquement maintenus. J’aimerais aussi pourquoi pas finir meilleur buteur et passeur. Après, on pourra penser à l’avenir » a-t-il déclaré.

En attendant sa décision, les supporters devraient compter sur lui pour la fin de saison. Sur les 4 derniers matchs de l'ASSE, il a marqué à 3 reprises. Ce samedi, il pourrait permettre à son équipe de se rapprocher du top 5 de Ligue 2. Le FC Metz, candidat à la montée en Ligue 1, se déplace dans le Forez pour affronter les Verts. Krasso aura par ailleurs l'occasion de se venger des Lorrains, lui qui avait inscrit un but contre son camp au match aller.