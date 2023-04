Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2023 à 20:55

Alors que Lionel Messi voudrait retourner au Barça cet été, Kylian Mbappé adopterait une position tranchée concernant l’avenir de son coéquipier au PSG.

PSG Mercato : Kylian Mbappé milite pour la prolongation de Messi

Ce samedi, le journal L’Équipe n’a laissé aucun doute concernant l’avenir de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. Pour le média francilien, sauf énorme revirement de dernière minute, la star argentine devrait faire ses valises au terme de la saison en cours. « Le foot français va le regretter, le PSG aussi même s'il symbolise, de manière assez injuste, aux yeux d'une bonne partie de ses supporters, l'échec de la politique du club de ces deux dernières années, jugées trop business au détriment de la cohérence sportive », assure le quotidien sportif.

En fin de contrat en juin prochain, Messi se dirigerait ainsi vers un départ libre du PSG. Mais aux dernières nouvelles, son coéquipier Kylian Mbappé pourrait changer la donne dans ce dossier. En effet, selon les informations relayées par le Mundo Deportivo, le numéro 7 du Paris SG pousserait en interne pour voir son partenaire rester la saison prochaine. Le journal espagnol explique que depuis la blessure de Neymar, Mbappé et la Pulga sont devenus « inséparables » aussi bien sur le terrain qu’en dehors. À tel point que l’enfant de Bondy fera tout son possible pour convaincre le natif de Rosario de ne pas s’en aller au terme de la saison. Une option que Messi n’écarterait pas forcément.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt à prolonger à Paris à une condition

À en croire les renseignements recueillis par le journaliste Gerard Romero, Lionel Messi aurait effectivement demandé à Joan Laporta de faire son possible afin de rendre possible son retour au FC Barcelone avant la fin de saison, histoire de lui permettre d’avoir l’esprit tranquille en allant en vacances. Si le président du club catalan et ses collaborateurs ne parviennent pas à trouver la solution pour son comeback, Messi accepterait finalement l’offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est donc fixé pour l’avenir de son coéquipier.