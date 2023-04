Publié par Gary SLM le 22 avril 2023 à 21:55

Le départ de Christophe Galter du banc du PSG au mercato estival est une éventualité. Zinédine Zidane, pressenti pour le replacer, vient de recevoir un conseil de la part de Raymond Domenech.

Mercato : Le PSG trop lourd pour Zinédine Zidane ?

Raymond Domenech est ancien sélectionneur de l’Équipe de France. À ce titre, il a côtoyé Zinédine Zidane qui a arrêté sa carrière de footballeur alors que lui était à la tête des Bleus. Selon des sources proches du PSG, le départ de Christophe Galtier tant annoncé ne serait pas vraiment pour l’été prochain. Les spéculations qui font de Zidane son prochain remplaçant sont donc loin de se réaliser.

En attendant les décisions, des concernés, la direction du PSG et Zidane lui-même, Raymond Domenech déconseille à l’ex-tricolore de rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour lui, tout est à refaire au PSG où il aura largement moins de chance de réussir qu’ailleurs. Dans l'entendement de Domenech, Zidane a amplement plus de chances de gagner avec la Juventus Turin qu’avec le club de la capitale.

« À la Juventus, il arrive et sait comment ça marche. Il sait qu'il n'aura pas de souci d'organisation », dit-il dans un premier temps avant d’ajouter : « Il finira dans les trois premiers et jouera la Coupe d'Europe. Mais au Paris SG, il y a tout à faire. Reprendre la main, construire quelque chose et surtout réussir. »

Domenech rappelle à l’ancienne gloire du football français que « Tous ceux qui sont passés par ce club (parisien, ndlr) ont échoué. Donc réussir au PSG, c'est un projet ambitieux. »

Par son propos, Raymond Domenech insinue que Zinédine Zidane n’a pas les épaules pour relever le challenge du type proposé par le Paris Saint-Germain. L’ex-Madrilène appréciera les limites que lui trouve son ancien sélectionneur en Équipe de France.

À noter que Zidane a déjà gagné 3 trophées en Ligue des champions sur le banc du Real Madrid. Son expérience du haut niveau à tant que joueur puis entraîneur peut lui permettre de relever n'importe quel genre de défi dans le football.