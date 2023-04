Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2023 à 14:55

La fin approche de plus en plus entre Lionel Messi et le PSG. En fin de contrat au mois de juin, la star a déjà commencé à envoyer ses affaires à Barcelone.

PSG Mercato : Lionel Messi a déjà tranché pour son avenir

Arrivé librement en août 2021, Lionel Messi ne va pas activer la saison supplémentaire en option contenue dans son contrat. Alors que son engagement actuel expire le 30 juin prochain, l’attaquant de 35 ans ne devrait donc pas poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu. Dans cette optique, le quotidien L’Équipe assure que « le foot français va le regretter, le PSG aussi même s'il symbolise, de manière assez injuste, aux yeux d'une bonne partie de ses supporters, l'échec de la politique du club de ces deux dernières années, jugées trop business au détriment de la cohérence sportive. » Et même si Kylian Mbappé milite pour que son coéquipier reste au PSG, il semble que la décision de Messi soit irrévocable.

PSG Mercato : Lionel Messi de retour à Barcelone après Angers

Après la précieuse victoire du Paris Saint-Germain à Angers (2-1), vendredi, Christophe Galtier a accordé quelques jours de repos à ses joueurs. Un temps mis à profit par Lionel Messi pour retourner à Barcelone, où il possède toujours une maison, avec toute sa famille. S’il n’y a rien d’extraordinaire à cela, le quotidien espagnol Sport révèle ce dimanche matin que le Champion du monde 2022 a atterri ce samedi soir à l'aéroport international de Barcelone El-Prat avec une douzaine de grosses valises. Suffisant pour alimenter les rumeurs autour de son retour en Catalogne.