Publié par ALEXIS le 24 avril 2023 à 16:01

Un intérêt de Daniel Kretinsky pour l’ ASSE a été évoqué la semaine dernière par le média Entreprendre. Ce lundi, une précision est apportée.

Vente ASSE : L'intérêt de Daniel Kretinsky très plausible

L’ ASSE est toujours sur le marché comme l’a rappelé Roland Romeyer il y a quelques semaines. Il a cependant précisé que le dossier de la vente de Saint-Etienne est en stand-by jusqu’à l’issue de la saison. Mais un supposé intérêt de Daniel Kretinsky a surgi. D’après la source, « il se murmure qu’il étudie d’autres dossiers, notamment en France… Saint-Etienne ? »

Actionnaire dans le groupe Casino, par ailleurs partenaire historique de l’ ASSE, le milliardaire tchèque est connu dans le milieu de football à travers le Sparta Prague, dont il est le propriétaire depuis 2004, et également West Ham, dont il possède 27 % des parts. Quelques jours après la révélation du prétendu intérêt de Daniel Kretinsky, le groupe Casino a fait savoir officiellement que ce dernier « a proposé d’injecter 750 millions d’euros, via une augmentation de capital réservée ».

Deuxième actionnaire du groupe de distribution, le milliardaire souhaite ainsi contribuer à « la réduction très substantielle de la dette brute non sécurisé » du groupe, comme le rapporte Le Progrès. Ancien responsable des sports de La Tribune-Le Progrès, le journaliste Didier Bigard s'enflamme sur son compte Twitter. « Le milliardaire Daniel Kretinsky veut monter au capital de Casino. On parle aussi de lui pour racheter le club. Très plausible. Notons aussi les autres mouvements financiers autour du groupe et peut-être potentiellement de l' ASSE. »

Y a-t-il un lien direct entre l'investissement de Kretinsky dans Casino et Saint-Etienne ?

Peuple-Vert apporte une précision de taille. Il souligne « qu’à ce stade, rien n’indique que l’homme d’affaires Thèque s’est rapproché de l’ ASSE », même si Casino reste particulièrement lié au club ligérien. Le média spécialisé souligne ensuite que l’importance de Casino dans l’histoire de l’AS Saint-Etienne est connue de tous, mais s'interroge : « De là à voir un lien direct entre cet investissement et la vente de l’ ASSE ? »