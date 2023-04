Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2023 à 21:01

Pour bien recruter cet été, Luis Campos va devoir faire de la place dans l’effectif du PSG. Une signature pourrait ainsi intervenir rapidement pour un milieu de terrain.

PSG Mercato : Luis Campos prépare un été ambitieux

Ce lundi matin, RMC Sport a assuré que financièrement, le PSG « ne devrait pas être restreint par le fair-play financier et l’enveloppe à disposition, encore inconnue du conseiller sportif Luis Campos, sera sans doute conséquente. » Et cette enveloppe pourrait encore grossir avec les ventes prévues en grand nombre cet été. D’ailleurs, une première opération pourrait se concrétiser dans ce sens dans les semaines à venir. Une enveloppe inespérée de 5 millions d’euros pourrait tomber dans les caisses du Paris Saint-Germain, grâce à un milieu de terrain envoyé en Angleterre et qui a fini par séduire sa nouvelle direction.

PSG Mercato : Édouard Michut définitivement transféré à Sunderland ?

À l’instar de Mauro Icardi, qui brille en Turquie sous les couleurs de Galatasaray, Édouard Michut commence lui aussi à faire parler de lui en Division 2 anglaise. Prêté avec option d'achat à Sunderland, le milieu de terrain de 20 ans a su saisir sa chance avec la blessure de son capitaine Corry Evans. Titularisé à 15 reprises dans la deuxième partie de saison, le joueur formé au PSG est parvenu à gagner la confiance de son entraîneur Tony Mowbray, mais aussi celle de la direction de la formation anglaise.

À tel point que les Black Cats voudraient le garder définitivement. En effet, selon les informations recueillies par le quotidien régional Le Parisien, Sunderland aimerait lever l'option d'achat d’Édouard Michut à l’issue de la saison. Une tendance confirmée par le journaliste Michael Walker, du tabloïd The Athletic, en confiant notamment au Parisien : « on dirait que le club veut le garder et donc l’acheter au PSG ».

Estimée à 2,5 millions d’euros, cette clause pourrait monter à 5 millions d’euros si les pensionnaires du Stadium of Light, actuellement 6es de Championship, montent en Premier League. Lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025, Édouard Michut pourrait donc poursuivre sa belle aventure anglaise et permettre à son club formateur d’encaisser un joli chèque qui pourrait être réinvesti sur le marché des transferts cet été.