PSG Mercato : Le clan Édouard Michut confirme sa décision radicale

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2022 à 00:35

PSG Mercato : Lassé de son faible temps de jeu, Édouard Michut veut quitter le Paris SG cet été. Son agent a fait une sortie fracassante sur sa situation.

PSG Mercato : Édouard Michut veut effectivement quitter le Paris SG

Le quotidien L’Équipe a lâché une bombe ce lundi matin : Édouard Michut veut quitter le Paris Saint-Germain cet été. Ne supportant plus sa situation au sein de l’effectif parisien, le milieu de terrain de 19 ans voudrait aller voir ailleurs à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le Titi n’a pas bien pris la dernière décision de son entraîneur Mauricio Pochettino de l’envoyer dans les tribunes dimanche soir lors de la réception de l’ES Troyes AC. Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, Édouard Michut ne veut plus rester chez les Rouge et Bleu. D’ailleurs, il refuse d’être prêté et réclame un transfert définitif cet été. Une décision confirmée par l’entourage du natif d’Aix-les-Bains.

PSG Mercato : Le clan Michut tacle sévèrement le club

Au micro de France Bleu Paris, Philippe Lamboley, l’agent d’Édouard Michut, a confirmé » les envies de départ de son jeune protégé. Il a notamment dénoncé la duplicité et le manque de projet pour les jeunes de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain.

« C’est un éternel recommencement. Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après cela a été le changement d’entraîneur. Mais là, quand on voit qu’il est en tribune pour le match de Troyes… Cela fait un an et demi qu'il attend, il n'y pas d'impatience de sa part. On lui a vendu un projet, mais s'il n'y a pas de projet... Le traitement (de Michut, NDLR) est catastrophique. La question à se poser, c’est : "comment un garçon qui voulait faire toute sa carrière au PSG a désormais envie de partir le plus loin possible ?" Il a 19 ans, il veut jouer au football », a confié l’agent de joueurs.

Selon L’Équipe, le FC Séville serait la destination préférée de Michut dont le transfert pourrait se conclure pour environ 8 millions d’euros. Affaire à suivre donc…