Publié par Edouard le 25 avril 2023 à 10:55

Après Vitinha débarqué cet hiver, l' OM pourrait enregistrer une nouvelle arrivée. Cette fois-ci, il s'agirait d'un attaquant de Ligue 1.

OM Mercato : Un attaquant polyvalent de Ligue 1 vers Marseille ?

Alors qu'Igor Tudor cherche des joueurs polyvalents pour évoluer dans son système en 3-4-2-1, le président de l' OM, Pablo Longoria, aurait jeté son dévolu sur l'attaquant lillois Timothy Weah. Capable d'évoluer en pointe, sur l'aile et même piston des deux côtés, l'international américain a tapé dans l'oeil de l'entraîneur croate, d'après les informations de L'Équipe. Le fils de la légende George Weah, qui a évolué à Marseille, a disputé 23 matches de Ligue 1 cette saison.

Aucun contact n'a cependant été établi entre les dirigeants de l' OM et du LOSC. D'autant que Pablo Longoria n'est pas le seul sur le dossier et que Timothy Weah, à qui il ne reste qu'un an de contrat, intéresse particulièrement des clubs allemands. D'après L'Équipe, le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach surveillent également la situation du joueur.

Pablo Longoria bientôt à l'attaque pour Timothy Weah

Les dirigeants marseillais attendraient dans un premier temps que l' OM valide sa place qualificative en Ligue des Champions avant de passer à l'attaque pour Timothy Weah. Les hommes d'Igor Tudor occupent actuellement la deuxième place du championnat, un point devant le RC Lens et six devant l'AS Monaco. Les Lillois, eux, sont 5es de Ligue 1 et n'ont pas encore validé leur billet pour l'Europe.

Avec le recrutement potentiel de Timothy Weah, les dirigeants de l' OM veulent anticiper le très probable départ du piston gauche Nuno Tavares, prêté par Arsenal. Igor Tudor souhaite au moins quatre joueurs capables d'évoluer aux postes de piston. De l'autre côté, Issa Kaboré est également prêté et devrait retourner à Manchester City d'ici la fin de la saison. Le recrutement de Timothy Weah serait d'autant plus intéressant que l'international américain peut évoluer sur les deux côtés.