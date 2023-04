Publié par Leonard le 25 avril 2023 à 15:10

En course pour la qualification en Ligue des Champions, le RC Lens pourrait être sanctionné par la commission de discipline.

RC Lens : Un anniversaire qui laisse des traces

Le spectacle n'était pas seulement sur la pelouse du Stade Bollaert samedi dernier. Pendant que les hommes de Franck Haise déroulaient contre l'AS Monaco (3-0), le collectif de supporters lensois du Kop Sang et Or (KSO) ont fêté leur 30e anniversaire comme il se doit. À la 30e minute de jeu, des fumigènes ainsi que des feux d’artifice ont été déployés obligeant l'arbitre de la rencontre M. Letexier à stopper la rencontre quelques minutes.

Interrogé en conférence de presse sur les événements survenus durant la rencontre, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, n'a pas caché sa colère. "Il n'y a qu'un endroit pour faire des feux d'artifice, c'est le terrain. C'est aux joueurs de les faire. Les supporters sont là pour supporter, et non pour tirer des feux d'artifice dans un stade."

La commission de discipline devrait sanctionner le RC Lens

À la suite de ces événements, le RC Lens devrait recevoir des sanctions de la part de la commission de discipline de la ligue. Pas sous le menace de sursis, le RCL devrait tout de même être amputé d'une partie de son public avec la fermeture de la tribune Marek le temps d'un match. Cette décision devrait être rendu public mercredi dans la journée dans le rapport de la commission de discipline.

La sanction devrait vraisemblablement prendre effet lors de la prochaine rencontre à domicile qui n’est autre que le duel contre l'OM. Un match déterminant pour la seconde place du championnat synonyme de qualification directe pour les prochaines phases de poule de la Ligue des Champions. Actuellement 3e du championnat, le RC Lens n'est qu’à un point de l'OM et de la seconde marche du podium.

Porté par son attaquant belge Loïs Openda, en grande forme, le RC Lens, meilleure équipe à domicile en Europe, devra se passer d'une partie de ses supporters pour cette rencontre décisive de la saison.