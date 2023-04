Publié par Thomas G. le 26 avril 2023 à 04:07

Peu utilisé cette saison par Paulo Fonseca, Jonas Martin pourrait quitter le LOSC lors du mercato estival pour retrouver du temps de jeu.

LOSC Mercato : Jonas Martin sur le départ de Lille

L'été dernier, le LOSC avait été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Lille avait perdu plusieurs cadres comme Burak Yilmaz, Jonathan Ikoné, Xeka, Sven Botman, Amadou Onana ou encore Renato Sanches. Dans le même temps, les Dogues s’étaient renforcés avec l’arrivée de nombreux joueurs notamment Rémy Cabella, Mohamed Bayo, André Gomes et Jonas Martin. Le milieu polyvalent de 33 ans était arrivé libre au LOSC après la fin de son contrat au Stade Rennais pour remplacer Xeka.

Quelques mois après sa signature à Lille, Jonas Martin peine à s’imposer dans le onze titulaire de Paulo Fonseca. Le milieu français est derrière André Gomes et Benjamin André dans la hiérarchie, et sa situation pourrait le pousser à partir cet été. D’autant plus que Jonas Martin fait l’objet de nombreuses convoitises malgré une première saison compliquée au LOSC.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Jonas Martin serait dans le viseur de deux clubs de Ligue 1. Le Montpellier HSC et Clermont souhaiteraient recruter le milieu de 33 ans cet été. Le MHSC, club formateur de Jonas Martin, pourrait avoir une longueur d’avance. Reste à savoir si les Dogues accepteront de vendre l’ancien strasbourgeois, moins d’un an après son arrivée dans le Nord.

L’Europe en ligne de mire pour le LOSC

Après leur contre-performance face à l’AJ Auxerre ce week-end, les coéquipiers de Jonas Martin souhaitent repartir de l’avant ce samedi face à l’AC Ajaccio. En cas de victoire, les Dogues pourraient mettre fin aux derniers espoirs de maintien des Corses qui ont 10 points de retard sur le 16e. Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur l’international canadien, Jonathan David, pour ce match de la 33e journée de Ligue 1. L’attaquant du LOSC, auteur de 21 buts, cette saison, est toujours à la lutte avec Kylian Mbappé pour être sacré meilleur buteur du championnat.