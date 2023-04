Publié par Timothée Jean le 26 avril 2023 à 16:02

La direction de l’ OM est sur le point de lancer son mercato de manière concrète avec le transfert imminent de l’un de ses attaquants.

OM Mercato : Arkadiusz Milik proche d’être vendu à la Juventus

La fin de saison n'est pas de tout repos à Marseille. Après sa victoire face à l’OL dimanche soir lors de la 32e journée de Ligue 1, l’ OM a retrouvé sa 2e place du championnat et compte à présent un point d’avance sur le RC Lens. L'objectif principal des Phocéens sera donc de conserver cette place, en vue de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions sans passer par les barrages.

Pour cela, les hommes d'Igor Tudor devront impérativement enchaîner des succès lors des six dernières journées de championnat. Dans le même temps, la direction de l’ OM travaille déjà sur le prochain mercato estival qui ouvrira ses portes le 10 juin prochain. Les responsables marseillais souhaitent renforcer leur effectif lors de cette fenêtre de transferts.

Mais avant de recruter, l’ OM devra réaliser quelques ventes afin de soulager un peu ses finances. Plusieurs joueurs sont ainsi susceptibles de faire leurs valises dans les mois à venir. D’ailleurs, la direction marseillaise s’apprête à boucler une première vente en attaque, en transférant définitivement Arkadiusz Milik à la Juventus.

Arkadiusz Milik, son séjour à l’ OM est "terminé"

Actuellement prêté à la Juventus, l’avant-centre polonais est encore lié à l'Olympique de Marseille. Mais son retour à l’ OM semble quasiment inenvisageable. Et pour cause, Arkadiusz Milik n’a pas vraiment l’intention de revenir dans la cité phocéenne. Il a régulièrement affiché son souhait de poursuivre son aventure dans le Piémont.

Conscients de cette volonté du joueur et convaincus par ses performances, les Bianconeri s’activent en coulisse pour lever son option d’achat estimée à environ 9 millions d’euros. C’est pourquoi le journaliste de CaughtOffside, Jonathan Johnson, assure que le transfert définitif de l’avant-centre polonais à la Juventus n’est plus qu’une question de temps.

« En ce qui concerne Milik, il semble que son séjour à l'OM soit terminé, et si la Juve peut obtenir un contrat permanent, elle sera prête à le faire. On voit souvent des joueurs de Marseille partir au bout d'un an ou deux, leurs joueurs ne restent pas aussi longtemps, et je ne serais donc pas surpris de voir Milik retourner en Italie », a-t-il déclaré.

Tous les signaux semblent ainsi au vert pour la finalisation de cette opération. La presse italienne assurait récemment que la Juventus espère bien boucler la signature d’Arkadiusz Milik avant la fin du mois d’avril. Ce qui permettrait à l’ OM de réaliser une belle vente avant l’ouverture du prochain mercato. Les Marseillais espèrent aussi finaliser d’autres ventes dans les semaines à venir.