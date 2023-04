Publié par Edouard le 28 avril 2023 à 00:12

Alors que Jim Ratcliffe souhaite racheter Manchester United, l'OGC Nice pourrait passer au second rang dans la stratégie d'Ineos.

OGC Nice : Jim Ratcliffe inquiète les Niçois

Jim Ratcliffe, patron d'Ineos et de l'OGC Nice, a formulé une offre de rachat du club de Manchester United. Le milliardaire anglais pourrait bientôt détenir 50% du club possédé par les frères Glazer, ce qui inquiète du côté de Nice. Et pour cause, l'article 5 du règlement de l'UEFA Champions League "interdit à deux clubs ayant le même propriétaire de concourir dans une même compétition, ou dans deux compétitions européennes qui peuvent voir des clubs reversés de l'une à l'autre".

Une situation très préoccupante pour le Gym, qui malgré son élimination en Conférence League face à Bâle conserve des ambitions européennes pour les années à venir. Jim Ratcliffe avait déclaré vouloir à terme concurrencer le PSG avec Nice en Ligue 1 mais semble désormais placer ses priorités ailleurs. En cas de rachat de Manchester United par Ineos, le club azuréen pourrait d'ailleurs se contenter d'être une filiale des Red Devils.

Une nouvelle saison décevante

Cette saison est déjà particulièrement décevante pour les Niçois, qui ont vu leur rêve européen s'arrêter en quarts de finale. En championnat, les Aiglons pointent seulement à la 10ème place, alors que l'objectif était de se qualifier à nouveau pour une compétition européenne en début de saison. Les supporters commencent à s'impatienter quant à la stratégie d'Ineos, qui avait promis un avenir rayonnant à l'OGC Nice. Jim Ratcliffe ne semble d'ailleurs pas vouloir lâcher le club malgré cet énième échec.

Les dirigeants niçois doivent également réfléchir à l'avenir de leur équipe, Didier Digard n'ayant pas donné satisfaction. L'ancien milieu de terrain ne sera pas retenu à l'issue de la saison, et plusieurs noms ont été retenus pour le remplacer. Paulo Fonseca, Régis Le Bris ou encore Franck Haise pourraient être approchés pour entraîner le Gym l'année prochaine.