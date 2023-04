Publié par Timothée Jean le 27 avril 2023 à 18:13

Peu utilisé lors des dernières rencontres de l’ OM, Mattéo Guendouzi fait sérieusement la moue. Le milieu français supporte mal son déclassement.

Considéré comme un incontournable de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi avait affiché un excellent niveau de jeu la saison dernière. Mais alors que tout le monde le voyait exploser sous le maillot de l’ OM cette saison, l’international tricolore connait une baisse de régime. La faute au système de jeu mis en place par Igor Tudor.

Utilisé dans un rôle de milieu offensif derrière l’attaquant - une position inédite pour lui-, Mattéo Guendouzi ne parvient pas à s’adapter à son repositionnement. Si sa première partie de saison fut bonne avec en prime une convocation en Equipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, la suite est bien plus compliquée.

Le milieu de terrain de 24 ans est moins influent dans le jeu de l’ OM et est progressivement sorti du onze de départ d’Igor Tudor. La preuve, l’ancien joueur d’Arsenal est resté sur le banc contre Troyes (3-1) et lors de la victoire à Lyon (1-2). Le coup de trop pour Mattéo Guendouzi ? La Provence révèle que le joueur encaisse difficilement sa relégation sur le banc de touche de l’ OM.

La fracture se creuse entre Mattéo Guendouzi et Marseille

Entre dépit et désillusion, le vice-champion du monde supporte mal son manque de temps à l’Olympique de Marseille et l’a clairement fait savoir à sa direction. Le quotidien local assure que Mattéo Guendouzi a eu une discussion avec le directeur sportif de l’ OM, Javier Ribalta, pour lui faire part de son mécontentement.

L’ancien Lorientais semble visiblement agacé du traitement que lui réserve Igor Tudor. Cela ne laisse rien présager de bon. Et la fracture semble se creuser entre les deux hommes en cette fin de saison au point d’envisager son départ ? Pour l’heure, Mattéo Guendouzi n’exclut plus un départ de l’ OM « Cet été, il y aura des discussions avec le club. On verra ce qu’il se passera », avait-il déclaré lors de sa dernière conférence de presse.

Si sa situation ne s’améliore pas, le milieu de terrain pourrait finalement quitter l’ OM dès cet été. D’autant plus qu’il conserve une belle cote sur le marché de transferts. Des clubs de Premier, tels que West Ham ou encore Aston Villa, s’activeraient en coulisse pour boucler sa signature.