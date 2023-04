Publié par ALEXIS le 28 avril 2023 à 01:12

Batlles a intégré de jeunes joueurs de l' ASSE dans le groupe professionnel lors des séances d’entraînement de cette semaine. Il justifie sa décision.

ASSE : Batlles fait appel aux jeunes pour qu'ils appréhendent l'entraînement avec les pros

Presque assurée du maintien en Ligue 2, l’ ASSE à un nouvel objectif en cette fin de saison. Laurent Batlles ne cesse de le répéter, lui et son équipe souhaitent prendre le maximum de points pour bien boucler l’exercice. « On ne s'est pas fixé d'objectif en particulier. Il n'y a pas d'impératif de droits télé comme en Ligue 1. On va essayer de prendre le plus de points possibles. »

En tout cas, l’AS Saint-Etienne n’a plus de pression, grâce à sa remontée inespérée au classement. Le Verts sont 10es alors qu’ils étaient 20e en fin décembre 2022. Il ne serait donc pas surprenant de voir quelques jeunes joueurs de la réserve stéphanoise faire leur apparition dans le groupe professionnel. Certains sont convoqués à l’entrainement ces dernières semaines, notamment Karim Cissé (milieu de terrain, 18 ans) et Abdoulaye Sidibé (ailier de 21 ans).

« On a fait venir pas mal de jeunes cette semaine, compte tenu de la blessure d'Ibra (Wadji), mais aussi de la fin prochaine du championnat. On essaie de les faire venir avec nous pour qu'ils appréhendent l'entraînement avec les pros », a justifié l’entraineur de l’ASSE, en conférence de presse.

L'entraineur de l' ASSE ne prendra pas de risque avec les jeuens joueurs

Vu que l’AS Saint-Etienne est hors de danger, Laurent Batlles va-t-il donner du temps de jeu à quelques joueurs de l’équipe de Razik Nedder ? « On n'a pas envie de les mettre dans la même situation qu'en début de saison, où on a fait jouer beaucoup des jeunes sans pouvoir en tirer le maximum », a t-il répondu, tout en soulignant : « Là, il y a plus de tranquilité »