Publié par ALEXIS le 27 avril 2023 à 02:23

Après Briançon et Monconduit, un autre protégé de Laurent Batlles, Dennis Appiah, retrouve les entraînements à l'ASSE avant le match contre Rodez.

ASSE : Dennis Appiah rejoint le collectif

Blessés et absents lors des deux derniers matchs de l’ ASSE en Ligue 2, Anthony Briançon (mollet) et Thomas Monconduit (adducteur) se sont mis au footing mardi. Lors de l’entraînement de ce mercredi, le capitaine et le milieu défensif, en reprise, ne figurent pas sur les photos de la séance collective d'entraînement publiées par l’AS Saint-Étienne sur son site internet.

En revanche, Dennis Appiah (29 ans) a bel et bien repris avec le groupe de Laurent Batlles. Il s’était blessé contre Grenoble Foot et avait quitté la pelouse en fin du match, remplacé par Jimmy Giraudon (79e). Le défenseur recruté au FC Nantes lors du mercato hivernal avait ensuite loupé la rencontre perdue par les Stéphanois (1-3) face au FC Metz à Geoffroy-Guichard (1-3).

Il souffrait « d’un petit problème à l’adducteur ». Laurent Batlles avait affirmé ignorer la date de son retour dans son groupe. Finalement, Dennis Appiah est de retour et prépare le match de samedi au stade Paul Lignon. Il devrait retrouver sa place de titulaire pour ce match de la 33e journée de L2. Une bonne nouvelle donc pour la défense stéphanoise un peu trop fébrile ces derniers temps.

Karim Cissé (milieu de terrain, 18 ans) et Abdoulaye Sidibé (ailier de 21 ans) étaient à la séance d'entraînement du jour à l'Etrat. Le dernier a déjà joué un match avec l'équipe de Laurent Batlles en Ligue 2. C'était lors de la défaite des Verts face au FC Annecy (1-2) en décembre passé.