Publié par Thomas G. le 29 avril 2023 à 01:25

Habitué à recruter de futurs grands joueurs, les dirigeants de l'AS Monaco souhaiteraient s'attacher les services de l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi.

AS Monaco Mercato : Les Monégasques prennent les devants pour Elye Wahi

Après sa défaite face au RC Lens le week-end dernier, l’AS Monaco a l’occasion de se relancer ce dimanche avec la réception du Montpellier HSC. Les Monégasques doivent rapidement réagir pour garder un espoir dans la course au podium. La venue des Montpelliérains au Stade Louis-II offrira également l’opportunité aux dirigeants monégasques de superviser le jeune espoir français Elye Wahi.

Selon les informations de L’Équipe, Monaco souhaiterait enrôler l’attaquant du Montpellier HSC cet été. Le club de la Principauté serait rentré en contact avec les dirigeants du MHSC pour connaître la faisabilité de cette transaction. Cette saison, Elye Wahi a pris une nouvelle dimension et ses courtisans sont de plus en plus nombreux. D’autant plus que les Montpelliérains seraient disposés à le laisser partir pour 30 millions d’euros. Les Monégasques pourraient néanmoins avoir un avantage dans ce dossier, car Elye Wahi souhaite rester en Ligue 1 la saison prochaine et disputer la Coupe d’Europe.

Monaco veut entamer un nouveau cycle

L’AS Monaco pourrait de nouveau vivre un été mouvementé en cas d’échec pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana, Axel Disasi et Vanderson sont susceptibles de partir. En parallèle, le directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell, va également quitter ses fonctions à la fin de la saison. Les Monégasques pourraient donc démarrer un nouveau cycle cet été avec de nouveaux joueurs. Elye Wahi serait le possible successeur de Wissam Ben Yedder en cas de départ lors du mercato estival.