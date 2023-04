Publié par Thomas G. le 27 avril 2023 à 16:00

Toujours en course pour se qualifier pour la Ligue des Champions, l'AS Monaco pourrait perdre un défenseur suivi par Manchester United.

AS Monaco Mercato : Manchester United s’intéresse à Vanderson

Depuis plusieurs saisons, l’AS Monaco a pris l’habitude de vendre ses meilleurs joueurs pour réaliser des plus-values. Les Monégasques ont récemment vendu Aurélien Tchouaméni et Benoît Badiashile. Cet été, c’est le latéral brésilien Vanderson qui pourrait quitter le club de la Principauté.

À 21 ans, l’ancien défenseur du Grêmio est un joueur très courtisé, le FC Barcelone est notamment attentif à sa situation. Cette semaine, un nouveau club aurait pris des renseignements sur le latéral. Selon les informations du journal anglais The Sun, Manchester United serait intéressé par le profil de Vanderson.

Les Reds Devils pourraient transmettre une première offre aux Monégasques dans les prochaines semaines. Erik ten Hag ne serait pas satisfait par les prestations de Diogo Dalot et Aaron Wan-Bissaka. Vanderson ferait l’unanimité auprès des dirigeants de Manchester United grâce à sa qualité technique et son apport offensif.

AS Monaco Mercato : Une fin de saison décisive

En plus de Vanderson, l'AS Monaco pourrait perdre plusieurs joueurs cet été. Le mercato du club de la Principauté devrait dépendre de la fin de saison des hommes de Philippe Clement. Une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions offrirait un argument de taille aux Monégasques pour garder leurs meilleurs joueurs.

Toutefois, Monaco est actuellement 4e à cinq points de la 3e place et les hommes de Philippe Clement n’ont plus leur destin en main. En cas d’échec pour se qualifier pour la Ligue des Champions, Youssouf Fofana, Wissam Ben Yedder et Axel Disasi pourraient quitter le club.