Publié par Thomas G. le 28 avril 2023 à 13:05

Auteur d'une première saison exceptionnelle au RC Lens, l'international belge, Loïs Openda, serait suivi avec attention par Arsenal.

RC Lens Mercato : Arsenal surveille la situation de Loïs Openda

Auteur d'un doublé le week-end dernier face à l'AS Monaco, Loïs Openda continue d'impressionner pour sa première saison avec les Sang et Or. L’attaquant de 23 ans a permis au RC Lens de s'imposer dans ce choc entre deux prétendants à la Ligue des Champions. Quelques mois après son arrivée, l'international belge est devenu le fer de lance de l'attaque du RCL notamment grâce à ses 17 buts en Ligue 1.

Les performances de Loïs Openda ont suscité la convoitise de plusieurs grands clubs étrangers dont l’Inter Milan. Toutefois, les Nerazzurri ne sont pas seuls sur ce dossier. Selon les informations du Daily Mail, les dirigeants d’Arsenal souhaiteraient recruter Loïs Openda cet été. Les Gunners sont à la recherche d’un nouvel attaquant pour concurrencer Gabriel Jesus et l’attaquant lensois pourrait être l’heureux élu, selon la presse anglaise. Le RC Lens va devoir trouver la bonne stratégie pour convaincre Loïs Openda de rester la saison prochaine. Une qualification en Ligue des Champions pourrait offrir un argument de taille aux Sang et Or pour garder leur attaquant vedette.

Le RC Lens ambitionne la Ligue des Champions

Les Lensois n'ont plus participé à la Ligue des Champions depuis 2022. Les Sang et Or pourraient donc mettre fin à une attente de 21 ans. Grâce aux hommes de Franck Haise qui sont actuellement 3e avec 5 points d’avance sur le 4e, le RCL a retrouvé sa gloire d’antan. Dans le même temps, la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait permettre aux Sang et Or de maintenir un effectif compétitif. Les joueurs très courtisés comme Facundo Medina, Kevin Danso, Seko Fofana et Loïs Openda pourraient rester grâce à la Ligue des Champions.