Publié par Timothée Jean le 28 avril 2023 à 14:19

À deux jours de recevoir Auxerre, l’ OM enregistre une bonne nouvelle. Igor Tudor pourra compter sur deux cadres pour ce match.

La bataille pour la 2e place de Ligue 1 fait rage entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Pour le moment, c’est l’ OM qui prend les devants. Après sa brillante victoire face à l’OL (1-2), le club phocéen a repris son fauteuil dauphin du PSG et compte un seul point d’avance sur son principal poursuivant. Les Marseillais n’ont donc pas le droit à l’erreur s’ils souhaitent maintenir à distance les Lensois.

L’ OM devra rapidement entamer une série de victoires dans ce sprint final et cela passe nécessairement par une victoire dimanche lors de la réception d'Auxerre. Les hommes d’Igor Tudor ont conscience de l'importance de cette rencontre. Ils doivent impérativement s’imposer devant leur public en vue de conserver la 2e du championnat avant le déplacement décisif sur le terrain du RC Lens la semaine prochaine.

Et à quelques jours du choc face à Auxerre, l’ OM enregistre d’importants retours au sein de son groupe. L’entraîneur marseillais pourra notamment compter sur le retour de son capitaine, Dimitri Payet. Le milieu de terrain de 36 ans avait manqué le déplacement périlleux à Lyon en raison d’une blessure à la cheville. Il avait reçu un contact trop rugueux avec un coéquipier lors de la dernière séance d'entraînement. Après avoir passé des examens médicaux, les conclusions n'ont pas été trop sévères.

Dimitri Payet et Nuno Tavares de retour à l’entraînement

Dimitri Payet a observé une période d’indisponibilité et semble totalement remis de sa blessure. La Provence assure que le Réunionnais a repris l’entraînement collectif ce vendredi et sera sans doute opérationnel pour la réception d’Auxerre. Il est tout de même probable qu’il figure dans le onze de départ d’Igor Tudor.

Absent lors de la victoire à Lyon en raison de quelques soucis physiques, Nuno Tavares a, lui aussi, fait son retour à l’entraînement. Le latéral gauche portugais pourrait donc tenir son poste lors du match entre l’ OM et Auxerre. Et ce n’est pas tout. Écarté des terrains depuis novembre 2022 en raison d’une grave blessure au genou, Amine Harit poursuit sa réathlétisation et retrouve progressivement les terrains du centre d'entraînement de l' OM.

L’international marocain était d’ailleurs présent ce jour à la Commanderie. Il est passé saluer ses coéquipiers et a participé à quelques conversations avec Igor Tudor. De bon augure pour son retour à la compétition ?