Olivier Dall'Oglio a lancé un appel pressant à la direction de l’ASSE, après le nul concédé au Stade Lavallois, samedi, en ouverture de la 20e journée de Ligue 2. Il attend des recrues rapidement.

L'ASSE chute de 4 places après le nul contre Laval

L’ASSE a perdu 4 places au classement, après le match nul contre le Stade Lavallois (0-0). Elle a chuté du 7e au 11e rang. En effet, les concurrents des Verts dans la lutte pour la montée en Ligue 1 ont tous remporter leurs matchs et sont passés devant Saint-Etienne. Ce sont : le SC Caen, le Paris FC, Rodez AF et l’EA Guingamp. Ils ont été vainqueurs respectivement de Concarneau, Annecy, Pau FC et Quevilly-Rouen. Les Stéphanois ont certes deux points de retard sur la 5e place, qui donne droit aux barrages pour la montée, mais ils partent de loin dans la course.

Mercato : Dall'Oglio réclame des renforts offensifs rapidement

Et ce retard a immédiatement fait réagir Olivier Dall’Oglio. Il a fait une demande urgente à Loïc Perrin, afin de renforcer son équipe, surtout offensivement, pour tenter de redresser la barre rapidement. « Vous l’avez vu (contre Laval, ndlr), on manque de profondeur », a-t-il souligné d’entrée, avant de réitérer son besoin prioritaire : « On a besoin d’avoir cette profondeur devant. Des joueurs qui percutent ».

Pour rappel, Ibrahim Sissoko, le buteur de l’ASSE cette saison est en Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), et Ibrahima Wadji n’est pas encore prêt pour rejouer et performer immédiatement. Pour pallier ces absences, l’entraineur des Verts « souhaite étoffer cette attaque qui en a besoin ». Olivier Dall’Oglio réclame en plus des joueurs décisifs. Et il indique le profil recherché : « On a besoin aussi des passeurs, des passeurs qui au bon moment sont capables de donner le ballon comme on l’avait vu sur le match de Bastia ».