L'entraîneur du Toulouse FC, Philippe Montanier, et son capitaine Brecht Dejaegere étaient en conférence de presse avant la finale contre Nantes.

Le Téfécé affronte le FC Nantes en finale de la Coupe de France, samedi à 21h. À cette occasion, l'entraîneur toulousain Philippe Montanier et le capitaine Brecht Dejaegere ont répondu aux questions des journalistes. Dans cette finale où aucun favori ne se dessine réellement, Montanier ne connaît pas le favori. "A vous de décider", a souri l'ancien coach du Stade Rennais. Avant d'enchaîner : "Vous pouvez nous catégoriser comme vous voulez."

"D'un côté il y a le vainqueur en titre, et de l'autre une équipe qui vient de Ligue 2. Nantes a une expérience européenne et des joueurs qui ont en moyenne 200 matchs de Ligue 1 au compteur. Après c'est vrai qu'on est un peu mieux classé au classement", résume Philippe Montanier. Les joueurs du FC Nantes sont dans une période compliquée en Ligue 1, 16es avec le même nombre de points que le premier relégable, mais ont une plus grande expérience du très haut niveau. Les Toulousains ont eux quasiment assuré leur maintien et pourront certainement aborder cette finale de manière plus sereine.

Brecht Dejaegere : "C'est le travail de tout le monde"

De son côté, le capitaine du Toulouse FC, Brecht Dejaegere, a encensé son entraîneur avant cette finale de Coupe de France. "Il a vraiment créé un groupe, on est tous ensemble. Dans tout ce que l'on fait, c'est ça qui créé des résultats, c'est le travail de tout le monde. Il a apporté ce côté om il faut gagner les matches. C'est ça qui fait notre force." Interrogé sur sa blessure (il avait été victime d'un choc à Montpellier et était forfait face à l'OL et au repos contre Lorient), le capitaine a déclaré être "prêt pour demain".

Quant à l'éventuelle séance de tirs au but, Philippe Montanier a indiqué que le Toulouse FC y travaillait depuis "plusieurs mois. On s'est préparé à la séance de tirs au but. Moi je pense que ce n'est pas une loterie. Il faut les travailler, comme chaque domaine", a détaillé Brecht Dejaegere.