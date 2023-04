Publié par Timothée Jean le 28 avril 2023 à 18:49

En cas de départ d’Alexis Sanchez au terme de la saison, la direction de l’ OM aurait déjà coché un nom assez surprenant pour le remplacer.

OM Mercato : Alexis Sanchez se rapproche d'un départ de Marseille

Il est sans contexte le joueur le plus prolifique de l’Olympique de Marseille cette saison. Arrivé gratuitement à l’ OM l’été dernier après son départ de l'Inter Milan, Alexis Sanchez réalise une saison convaincante sous le maillot phocéen. En 38 rencontres disputées, l’international chilien comptabilise 16 réalisations et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Un bilan honorable pour un joueur dont l’âge est avancé (34 ans). La direction de l’ OM n’envisage donc pas de perdre un tel atout offensif et a entrepris de démarches concrètes dans l’optique de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas forcément de cette oreille.

En dépit de récentes déclarations, Alexis Sanchez ne montre jusqu’ici aucun empressement à prolonger son bail à l’ OM. Malgré les négociations avec la direction de Marseille, l’ancien Barcelonais se donne un temps de réflexion. Il espère d’abord une qualification de l’ OM pour la prochaine Ligue des champions avant de trancher son avenir.

Alexis Sanchez, sa future destination dévoilée

Ce flou savamment entretenu par Alexis Sanchez laisse craindre le pire. Car généralement, un joueur qui souhaite prolonger avec son club, n’attend pas la fin de saison pour le faire. El Nino Maravilla semble ainsi enclin à quitter l’ OM cet été. Mais s’il venait à s’en aller où irait-il ? Le Chilien a déjà une destination bien précise en tête.

Le journaliste de RMC Sport, Jonatan MacHardy, est en effet persuadé que le joueur de 34 ans souhaite terminer sa carrière à River Plate, son ancien club. C’est un rêve qu’il nourrit depuis de longues dates et qui pourrait s’accomplir dès cet été. « Le seul club qui compte pour Alexis Sanchez et dans lequel il terminera sa carrière, c’est River Plate. Il l’a déjà dit, c’est acté, il finira là-bas et c’est le seul club pour qui il pourra dire qu’il aime la ville, les supporters et le stade », a-t-il indiqué.

Arkadiusz Milik bientôt de retour à l' OM ?

Face à la menace d'un départ d’Alexis Sanchez, la direction de l’ OM ne reste pas les bras croisés. Elle lui cherche déjà un remplaçant idéal en vue de la saison prochaine. Si les noms de Wilfried Zaha (Crystal Palace), Folarin Balogun (Stade de Reims) ou encore Marcus Thuram (Borussia M'Gladbach) sont évoqués dans la presse, les dirigeants phocéens pourraient finalement se rabattre sur une piste totalement inattendue.

Le journaliste Jonatan MacHardy estime en effet que le départ du buteur chilien favoriserait logiquement le retour d’Arkadiusz Milik à Marseille. « S’il part, je rappelle que sous contrat il y a un mec qui s’appelle Milik », a annoncé le consultant sportif. Pour rappel, l’avant-centre polonais est actuellement prêté à la Juventus par l’ OM. Les dirigeants turinois aimeraient le conserver au-delà de son prêt.

Confrontés à des difficultés, les Bianconeri auraient déjà entamé des discussions avec leurs homologues marseillais en vue de faire baisser son option d’achat estimée à 9 millions d’euros. Sauf que Pablo Longoria se montre inflexible sur le sujet. La Vieille Dame devra régler la somme convenue par l’ OM si elle souhaite recruter définitivement Arkadiusz Milik. Dans le cas contraire, l’ancien attaquant de Naples fera son retour à Marseille. Ce come-back devrait faire plaisir au public du Vélodrome et pourrait combler le probable d’Alexis Sanchez. Toutefois, rien n’est encore décidé dans ce double dossier.