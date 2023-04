Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2023 à 23:15

Toujours intéressé par le renfort de Rayan Cherki, le PSG pourrait avoir une ouverture pour le jeune attaquant de l’OL lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : L’OL ouvert à une vente de Rayan Cherki

Après avoir manqué de le recruter l’hiver passé, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une nouvelle chance pour Rayan Cherki à la faveur du mercato de l’été à venir. Prolongé automatiquement jusqu’en juin 2025, l’attaquant de 19 ans n’est pas pour autant assuré d’évoluer sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. En effet, selon les informations relayées ce vendredi par le journal L’Équipe, Jean-Michel Aulas et les décideurs rhodaniens auraient en idée de réaliser une importante vente cet été. Une nouvelle absence dans une compétition européenne devant plonger l’OL dans une impasse financière. Rayan Cherki, qui dispose de l’une des grosses valeurs marchandes de l’effectif lyonnais, à l’instar de Castello Lukeba, pourrait être sacrifié lors du prochain mercato estival. Mais le PSG n’est pas seul sur les traces du natif de Lyon.

PSG Mercato : Le Real Madrid en pince aussi pour Cherki

Pour Jean-Michel Aulas et les siens, la prolongation de Rayan Cherki est très importante pour la suite autant sur le plan sportif que sur le plan financier. À en croire les révélations obtenues par L’Équipe, le Paris Saint-Germain et les autres courtisans de l’international espoir français devront désormais signer un chèque important pour obtenir la signature de l'international espoir français, qui va émarger à présent à 300.000 euros par mois. Toujours selon la même source francilienne, un transfert de Cherki pourrait se négocier à plus de 20 millions d’euros. Fan de Kylian Mbappé, le jeune lyonnais pourrait donc le rejoindre à Paris la saison prochaine.