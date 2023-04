Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 11:32

Annoncé comme l’un des favoris de Nasser Al-Khelaïfi pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, Thiago Motta a évoqué sa situation à Bologne.

PSG Mercato : Thiago Motta en concurrence avec Zidane pour l’après-Galtier

Sauf surprise, Christophe Galtier ne devrait pas être sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. D’après les informations de Foot Mercato, José Mourinho serait prêt à répondre favorablement à l’appel du PSG si Luis Campos reste à son poste cet été. « Mourinho ? Si Luis Campos reste au PSG, il pourrait y avoir une bonne connexion portugaise », a expliqué Jonathan Johnson, qui précise toutefois que les vrais plans des dirigeants parisiens se nomment Zinédine Zidane et Thiago Motta.

« Mourinho est probablement derrière certains des autres candidats dont on parle, comme Zinedine Zidane ou Thiago Motta, mais nous verrons », ajoute le journaliste de CBS Sports pour CaughtOffside. Il y a quelques mois, l’agent de Thiago Motta, Dario Canovi, confiait que : « l’an dernier et il y a deux ans, il était tout proche d’entraîner le PSG. Al-Khelaïfi le voulait, c’est la vérité, et ce ne serait pas trop tôt, il connaît tout du PSG. Sur le terrain et en dehors. Tout. »

PSG Mercato : Thiago Motta fait le point sur sa situation

Présent en conférence de presse ce vendredi, Thiago Motta a été interrogé sur sa situation actuelle avec Bologne. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le technicien italien de 40 ans est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour prendre la relève de Christophe Galtier. « Nous en parlerons au bon moment. Il n'y a pas d'urgence à s'asseoir et à discuter des meilleures solutions pour tout le monde. En ce moment, mon avenir est le prochain match avec la Juventus », a déclaré l’ancien milieu de terrain du Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir patienter encore avant d’être fixé pour l'ancien coéquipier de Marco Verratti.