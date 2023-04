Publié par Dylan le 29 avril 2023 à 14:57

Titulaire dans les buts avec l'OGC Nice, Kasper Schmeichel est toujours nostalgique de son aventure à Leicester. Il aimerait y retourner à une condition.

Partira, partira pas ? Depuis des mois, l'avenir de Kasper Schmeichel s'écrit en pointillés à l'OGC Nice. Malgré une arrivée récente (l'été dernier), le portier danois est cité sur le départ par le journal Nice-Matin. La source affirme, tout comme la presse anglaise, que le dernier rempart des Aiglons est nostalgique de son aventure à Leicester, son dernier club avant de rejoindre Nice.

Pourtant, le Gym fait tout pour le mettre dans de bonnes conditions. Il est bien titulaire dans les buts, ce qu'il souhaitait certainement au moment de son arrivée en Côte d'Azur. Avec 30 rencontres de Ligue 1 à son actif, il a largement contribué à faire du club la deuxième meilleure défense du championnat. L'OGCN n'a encaissé que 31 buts après 32 journées, total qu'il partage avec l'Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain.

OGC Nice Mercato : Schmeichel demande une condition à Leicester

Malgré ses performances, les résultats sportifs de l'OGC Nice ne suivent pas. Le club azuréen est dixième de l'élite, à 11 longueurs de la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Une situation terrible pour Didier Digard et ses hommes, également éliminés de la C4 en quarts de finale par le FC Bâle. L'espoir d'Europe étant quasiment devenu nul, Schmeichel pourrait donner la priorité à Leicester pour son avenir.

Selon Nice-Matin, les Foxes seraient proches de le récupérer. Mais l'international danois demande une condition pour revenir : leur maintien en Premier League. Pour le moment, Leicester City se classe dix-huitième du championnat et pointe à une longueur du premier non-relégable. À 5 journées de la fin, l'objectif n'est donc pas infaisable. Danny Ward et Daniel Iversen n'ayant que peu convaincu dans les buts jusqu'à présent, les Foxes ne devraient pas laisser l'opportunité d'enrôler Kasper Schmeichel si cela est possible. Ils savent désormais ce qui leur reste à faire.