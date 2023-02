ASSE Mercato : Nouveau clin d'œil de Faouzi Ghoulam à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 20 février 2023 à 18:54

Courtisé par l' ASSE, Faouzi Ghoulam a failli signer chez les Verts cet hiver. Parti à Angers, il a quand même fait un clin d'œil à Saint-Etienne.

Revenu en France à la fin de son contrat à Naples, Faouzi Ghoulam s’est entraîné avec l’ ASSE pendant la longue trêve de la Coupe du monde 2022. Il a même disputé des matchs amicaux avec l’équipe de Laurent Batlles. Il aurait pu rejouer pour l’AS Saint-Etienne, mais il n’a pas trouvé d’accord avec la direction stéphanoise cet hiver.

Néanmoins, le club ligérien reste son club de cœur, selon ses nouvelles confidences sur le plateau de BeIn Sports. « Quand on a vécu 8 ans et demi à Naples, c’est gravé dans la peau. Avec l’ ASSE, ce sont mes clubs préférés », a déclaré le défenseur international algérien (37 sélections, 5 buts).

ASSE Mercato : Ghoulam avait plusieurs propositions depuis cet été

Libre de signer avec le club de son choix depuis le mercato estival, l’arrière latéral gauche s’est finalement engagé avec Angers SCO, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, en janvier 2023. Outre l' ASSE, plusieurs clubs étaient intéressés par les services de Faouzi Ghoulam et ont tenté de le recruter, depuis son départ de Naples à l’été 2022.

« Je n’ai pas eu de difficulté à trouver un club. J’ai eu pas mal de propositions, mais c’est moi qui n’ai pas voulu reprendre rapidement », a justifié la recrue d'Angers SCO. « Je voulais prendre mon temps sur le choix de vie par rapport à ma famille et le choix de carrière, car à 32 ans, on n’a plus les mêmes attentes qu'à 20 ans […]. J’avais besoin d’un challenge qui me convenait, et aussi à ma vie familiale. J’ai eu des opportunités cet été, mais qui n’ont pas matché véritablement avec mes ambitions et ma famille. »

Faouzi Ghoulam a fait sa formation à l’ ASSE entre 1999 et 2010. Il a ensuite joué sous le maillot des Verts, en Ligue 1, pendant quatre saisons de suite (2010-2014), avant son exil en Italie.