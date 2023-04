Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 11:37

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, les lignes bougent déjà au sein de l’effectif du PSG. Une grosse serait déjà enregistrée en défense.

PSG Mercato : Le Paris SG blinde un cadre

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, Marquinhos aurait d’ores et déjà prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, le journal L’Équipe assure que le défenseur central, malgré une saison en demi-teinte, continue de bénéficier de la confiance de la direction du club de la capitale, tout comme Marco Verratti. Actuellement lié jusqu’en juin 2024, l’international brésilien de 28 ans a signé son nouveau bail depuis des semaines avec « les photos officielles déjà prises. »

Arrivé incognito à l’été 2013 contre un chèque de 31 millions d’euros, Marquinhos devrait être désormais lié au PSG jusqu’en 2027, soit trois ans de plus. Le quotidien sportif ajoute que les dirigeants parisiens attendent simplement le « bon timing » pour faire l'annonce officielle de cette signature. Pour autant, Marquinhos devrait s’attendre à une rude concurrence à son poste la saison prochaine.

PSG Mercato : Milan Skriniar arrive pour bousculer Marquinhos

Toujours selon la même source, Milan Skriniar arrive librement en provenance de l’Inter Milan pour concurrencer Marquinhos la saison prochaine. D’après L’Équipe, la place du compatriote de Neymar ne sera plus totalement assurée comme c’était le cas depuis le départ de Thiago Silva. « Sportivement, le recrutement de Milan Skriniar ne visait qu’à renforcer le secteur avec un élément d’expérience et dans la force de l’âge. Aujourd’hui, l’idée est aussi de challenger toute la défense centrale et que personne ne se croie intouchable », indique le média francilien. Marquinhos est donc prévenu.