Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 13:07

Alors que Luis Campos semble prêt à faire une partie de son marché de l’été en Ligue 1, le conseiller football du PSG a été aiguillonné sur la recrue idéale.

PSG Mercato : Plusieurs profils de Ligue 1 à l’étude

Assuré de ne pas être gêné par le fair-play financier, le Paris Saint-Germain entend renforcer au mieux son effectif lors du prochain mercato estival. Ainsi, le quotidien Le Parisien révèle que Luis Campos vise en priorité des joueurs français pour entourer Kylian Mbappé la saison prochaine. Le conseiller football du PSG aurait dans son viseur plusieurs profils jeunes évoluant en Ligue 1, à fort potentiel et dotés de capacités physiques pour densifier l’équipe parisienne. Rayan Cherki (OL), Khéphren Thuram (OGC Nice), et Youssouf Fofana (AS Monaco) seraient ainsi sur les tablettes du PSG. De bons éléments, mais pas vraiment ce qui manque au Paris SG selon un observateur avisé du Championnat français.

PSG Mercato : Séko Fofana, l’homme qu’il faut au Paris SG

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Ludovic Obraniak s’est exprimé sur les joueurs de Ligue 1 qui pourraient avoir dans leur place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Et si Luis Campos a ciblé plusieurs profils pour cet été, l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux pense que seul le capitaine du RC Lens, l’international ivoirien Séko Fofana, a le niveau pour s’imposer au PSG.

« Je ne demanderais que ça, que l’argent reste en France et qu’on puisse développer les autres clubs pour que le niveau se resserre et soit plus homogène. Maintenant, je constate aussi qu’en Coupe d’Europe on n’a pas été capable de dépasser les quarts de finale d’aucune compétition, voire les huitièmes. Je vois aussi qu’en championnat, avec le PSG qui a fait une moitié de saison ratée, ils vont finir champions avec au moins cinq points d’avance.

Cela veut dire que des talents dans notre Ligue 1, il n’y en a pas tant que ça pour renforcer l’équipe du Paris Saint-Germain, si ce n’est Séko Fofana. Je n’en vois qu’un », a expliqué Ludovic Obraniak. Reste maintenant à savoir si Luis Campos va passer à l’offensive pour recruter Séko Fofana, évalué entre 30 et 40 millions d’euros par les Sang et Or.