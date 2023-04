Publié par Dylan le 30 avril 2023 à 17:07

En plus d'avoir été humilié à domicile par Montpellier ce dimanche, l'AS Monaco perd deux joueurs importants pour le sprint final.

Une après-midi cauchemardesque pour l'AS Monaco. Ce dimanche, le club de la Principauté recevait le Montpellier HSC, treizième de Ligue 1. L'objectif de cette réception était de mettre la pression sur l'OM (2ème) et le RC Lens (3ème), qui joueront respectivement ce soir et mardi prochain. De son côté, le club dirigé par Michel Der Zakarian pouvait faire un grand pas vers le maintien en cas de succès.

C'est bien le MHSC qui a totalement déjoué les pronostics. Sur la pelouse du quatrième de l'élite, les Pailladins ouvrent d'abord le score par l'intermédiaire d'Arnaud Nordin (0-1, 28'). La domination monégasque, présente dès le début du match, s'estompe peu à peu lorsque Faitout Maouassa conclut une contre-attaque bien menée (0-2, 65') par Elye Wahi. L'attaquant de 20 ans a joué un vilain tour à l'équipe qui le suit depuis quelques jours. Galvanisés par cet avantage de 2 buts, les Montpelliérains se montrent très réalistes. Arnaud Nordin signe un doublé (0-3, 72') et Stephy Mavididi marquera également en fin de match (0-4, 79').

AS Monaco : Wissam Ben Yedder et Guillermo Maripan forfaits contre Lille

Avec ce score étonnant de 0-4, le Montpellier HSC s'adjuge une victoire de prestige en terre monégasque. Surtout, le club de la Paillade a sans doute validé sa place en Ligue 1 pour la saison prochaine. Avec 43 points, les hommes de Michel Der Zakarian comptent provisoirement 11 longueurs d'avance sur le premier relégable, à 5 journées de la fin. Pour l'AS Monaco, c'est la soupe à la grimace. Le club entraîné par Philippe Clement pourrait voir s'éloigner la Ligue des Champions en cas de succès du RC Lens et de l'OM. Ces deux concurrents se trouvent respectivement 5 et 6 longueurs devant, pour le moment.

En plus d'avoir été humilié cet après-midi, l'AS Monaco doit déjà encaisser deux mauvaises nouvelles pour la 35ème journée. En raison d'une accumulation de cartons jaunes, Wissam Ben Yedder et Guillermo Maripan ne seront pas de la partie pour la réception de Lille. Des absences terribles quand on sait qu'il s'agit du meilleur buteur actuel (17 buts) et d'un des piliers de la défense monégasque. C'est l'insider Mohamed Toubache-Ter, ancien directeur de la communicaion d'Angers SCO qui l'a fait savoir après la déroute contre Montpellier. Reste à voir comment Philippe Clement va s'adapter à ces manques.