Publié par Dylan le 30 avril 2023 à 18:35

Afin de renforcer son entrejeu, l'OM a été conseillé de prendre un milieu de terrain offensif de l'Angers SCO. Celui-ci était pisté par l'OL cet hiver.

Le milieu de terrain n'est pas le chantier prioritaire de l'OM cet été. Le club phocéen doit certes boucler le transfert définitif de Ruslan Malinovskyi, qui s'élève à 10 millions d'euros + 3 millions de bonus selon L'Équipe. Mais à part cette opération, aucun mouvement ne semble à prévoir dans ce secteur. Malgré des performances parfois en deçà de leur niveau, les cadres de l'entrejeu sont amenés à rester cet été.

Certains pourraient toutefois être tentés de partir, comme Mattéo Guendouzi. L'ancien Gunner était très courtisé par Aston Villa dans les dernières heures du mercato hivernal, mais son transfert ne s'était pas réalisé. Accord non trouvé ou réelle envie du joueur de rester ? Nul ne sait. Toujours est-il que Guendouzi n'a pas beaucoup joué depuis la fermeture du marché des transferts. Il a été absent du onze d'Igor Tudor à 3 reprises sur les 6 derniers matchs de l'OM. Voilà qui pourrait l'inciter à voir ailleurs cet été. Le club phocéen aurait déjà anticipé cette décision en préparant sa succession.

Nabil Djellit conseille Nabil Bentaleb à l'OM

Pour le journaliste sportif Nabil Djellit, qui travaille pour L'Équipe, l'OM devrait renforcer son entrejeu avec un joueur du SCO d'Angers. Et pas n'importe lequel : Nabil Bentaleb, le milieu offensif le plus prolifique du club de l'Anjou cette saison. S'il n'a pu éviter sa descente officielle en Ligue 2 face à Rennes, l'international algérien en a profité pour signer son quatrième but en Ligue 1. Une maigre consolation qui devrait toutefois lui ouvrir les portes d'autres clubs plus huppés cet été. L'OL était déjà sur ses traces cet hiver d'après Foot Mercato.

Pour le moment, l'Olympique de Marseille n'a fait aucun commentaire sur un éventuel intérêt pour Bentaleb. Le club dirigé par Igor Tudor se concentre davantage sur des attaquants ces dernières semaines. L'objectif est de se renforcer offensivement et à moindre coût. C'est pourquoi les Phocéens ont coché les noms de Marcus Thuram (M'Gladbach) et Wilfried Zaha (Crystal Palace), tous deux en fin de contrat selon The Daily Mail et Foot Mercato.