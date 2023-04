Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 16:37

Sauf énorme surprise, Mattéo Guendouzi devrait quitter les rangs de l’OM lors du prochain mercato estival. Pablo Longoria aurait même déjà identifié son potentiel successeur.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi poussé vers la sortie

Progressivement poussé sur le banc des remplaçants par Igor Tudor, Mattéo Guendouzi n’est plus considéré comme un élément indispensable au sein de l’équipe de l’Olympique de Marseille. Désireux de retrouver du temps de jeu, le milieu de terrain français pourrait changer d’air au terme de la saison en cours. D’après les journaliste Florent Germain de RMC Sport, les dirigeants de l’OM ne s’opposeraient pas forcément au départ du joueur de 24 ans, mais ne compteraient pas non plus le brader.

« Les dirigeants sont très fermes. Le discours c’est « Ok Guendouzi il est international. Il est apprécié des supporters, mais c’est comme ça. S’il veut partir cet été aucun problème, à condition qu’il y ait des offres », a-t-il récemment expliqué sur le plateau de l’émission « Rothen S'enflamme. » Et pour remplacer l’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Pablo Longoria serait disposé à repartir à l’assaut pour une star de Ligue 1.

OM Mercato : Séko Fofana ciblé pour remplacer Guendouzi

Après Jonathan Clauss l'été dernier et un chèque de 7,5 millions d’euros, l’Olympique de Marseille pourrait encore piocher au RC Lens pour se renforcer lors du marché des transferts à venir. En effet, selon les informations relayées ce dimanche par le JDD, Pablo Longoria rêverait toujours de Seko Fofana. Auteur de solides prestations avec les Sang et Or, l’international ivoirien de 27 ans fait l’unanimité sur la Canebière puisque son profil box to box plaît énormément à la direction ainsi qu’au staff technique marseillais.

À Marseille, le compatriote de la légende Didier Drogba est déjà perçu comme le profil idéal pour remplacer Guendouzi au milieu de terrain. Estimé entre 30 et 40 millions d’euros par ses dirigeants, Séko Fofana ne sera toutefois pas un dossier facile pour l’ OM puisque plusieurs grands clubs européens aimeraient aussi s’attacher ses services. L’OM est donc prévenu.