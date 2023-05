Les médias français évoquent le cas Lionel Messi suite à la défaite du PSG face au FC Lorient. Les journaux L'Equipe et Le Parisien critiquent la performance de la star argentine et remettent en question son avenir au sein du club parisien.

PSG Mercato : Lionel Messi, son départ du Paris SG n'inquiète plus personne

Dans le contexte sportif actuel du club parisien, la star argentine Lionel Messi revient sous le feu des critiques. Après la défaite du Paris Saint-Germain (PSG) face à Lorient sur un score de 3 buts contre 1 au Parc des Princes, ces journaux parisiens L'Équipe et Le Parisien n'ont pas hésité à attribuer une sale note de 3 sur 10 au sud-américain.

L'Argentin aurait pris "quelques mauvaises décisions" au cours du match contre les Merlus et cela a mis plus en avant le "déficit physique" dont il souffre. Son rôle pas complètement rempli a eu un impact sur le rendement de l'équipe. Dans l'actualité mercato du PSG, le parallèle a été fait sur l'avenir de l'ancien Barcelonais. N'oublions pas que Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Il n'a encore donné aucun signe de sa volonté de renouveler et cela pourrait finalement être une bonne chose pour le club.

Entre l'élimination de l’équipe de la capitale en huitième de finale de la Ligue des champions et sa fin de saison catastrophique en Ligue 1, Léo Messi est loin d'avoir été le sauveur recherché par Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs. L'ancien joueur du FC Barcelone, aux côtés de Neymar, blessé, est une nouvelle fois pointé du doigt pour son manque d'impact tangible sur le jeu de l'équipe. S'il ne montre aucune envie de rester au club, c'est sans doute parce qu'il travaille déjà sur la possibilité d’un départ. Pour les journalistes et plusieurs supporters parisiens, il doit s'en aller dès la fin de la saison.

À Barcelone, le retour de Messi suscite l'enthousiasme et il semblerait que la famille du capitaine de l'équipe nationale argentine souhaite revenir dans la ville catalane. Pour cela, Barcelone devra se conformer aux règles du fair-play financier de la Liga espagnole et se séparer de certains joueurs de son effectif.

Quand Galtier ne ménage plus personne au Paris Saint-Germain

L'entraîneur du PSG, Christopher Galtier, a sévèrement réprimandé ses joueurs après leur troisième défaite à domicile en championnat. En conférence de presse, il a fait remarquer qu'aucun joueur ne peut se satisfaire de sa prestation du jour. Aucun des éléments de son effectif ne lui a donné satisfaction, Messi compris, et il voulait le faire savoir. "Quand on vise le titre de champion, il faut en faire plus", a-t-il assené comme vérité à ses joueurs en fin de match.

L'ancien entraîneur de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice a également souligné le fait que plusieurs joueurs de l'équipe étaient en dessous de leur niveau, ce qui le déçoit énormément. Dans la peau d'un entraîneur qui pourrait lui-même être emporté par les mauvais résultats de son équipe, Christophe Galtier n’a plus pris les gangs avec ses joueurs lors de son analyse de la situation.

Il ne reste plus que cinq journées avant la fin de la Ligue 1 et le PSG n'a plus que 5 points d'avance sur l'OM, son second. En cas de 2 nouveaux revers, l'Olympique de Marseille pourrait profiter de la situation pour lui ravir le titre. Le club phocéen doit pour cela prendre 3 points sur le terrain du RC Lens, son prochain adversaire, pour se tenir prêt à profiter de la moindre faille des Parisiens.