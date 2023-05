En difficulté avec l'AC Ajaccio cette saison, Romain Hamouma pourrait revenir à l'AS Saint-Etienne, et ce dès la saison prochaine.

Une saison compliquée pour Romain Hamouma

A 36 ans, Romain Hamouma s'est offert une dernière saison en Ligue 1 avec l'AC Ajaccio cette année. Le club est en grande difficulté et fonce tout droit vers une relégation en Ligue 2, et l'ancien stéphanois ne devrait pas continuer l'aventure avec le club corse. L'attaquant vit une saison compliquée et n'a participé qu'à 18 rencontres de championnat cette saison, pour 2 buts et 2 passes décisives. Il a aussi été exclu à 2 reprises.

Handicapé par des blessures comme trop souvent ces dernières années, Hamouma devrait raccrocher les crampons à l'issue de la saison. Ses difficultés physiques se sont multipliées cette saison et le natif de Montbéliard va devoir dire stop. Mais Romain Hamouma n'en a pas fini avec le football car sa reconversion pourrait dejà être toute trouvée. Après avoir passé 10 saisons au club, il devrait revenir à Saint-Etienne pour y occuper un nouveau poste.

Une clause de reconversion à Saint-Etienne

Le dernier contrat qui liait Romain Hamouma à l'ASSE présentait en effet une clause de reconversion. D'après les informations du site spécialisé peuplevert, le joueur formé à Sochaux pourrait revenir au club et entamer sa reconversion. Hamouma devrait ainsi passer ses diplômes et commencer à réfléchir à son après-carrière dans le Forez.

L'ancien numéro 21 des Verts n'a pas encore de rôle défini pour le futur mais il devrait évoluer au coeur du centre de formation stéphanois. Peuplevert explique d'ailleurs que plusieurs anciens du club pourrait faire leur retour dans la Loire. Les Stéphanois réalisent une fin de saison canon après leurs débuts très compliqués en Ligue 2. 11èmes du championnat, ils ne pourront pas monter cette année mais espèrent retourner en Ligue 1 dès la saison prochaine.