A un mois de l’ouverture officielle du mercato, Jean-Philippe Krasso n’est toujours pas prolongé. Il fait pourtant partie des priorités de l’ASSE cet été.

Mercato ASSE : Garder Jean-Philippe Krasso et 4 autres joueurs en fin de contrat

Plusieurs joueurs de l’ASSE sont en fin de contrat, notamment Jean-Philippe Krasso. L’ASSE tente de prolonger son aventure à Saint-Etienne, mais en vain. La direction stéphanoise et le clan du buteur ne sont toujours pas d’accord sur le salaire de ce dernier. Le dossier de l’attaquant ivoirien est de ce fait au point mort depuis des mois. Outre Jean-Philippe Krasso, il y a également le dossier Niels Nkounkou. Prêté à l’ASSE avec une option d’achat estimée à 20 M€, il fait partie des bonnes pioches de l'équipe de Laurent Batlles. Le club ligérien s’active justement pour transférer définitivement l’arrière gauche d’Everton.

Mais en plus de ces deux pistes chaudes, l’ASSE devrait se pencher sur la situation de Mathieu Cafaro, Kader Bamba et Gaëtan Charbonnier, eux aussi en fin de contrat en juin 2023, selon Denis Balbir. « Désormais, il faut gérer les cas des joueurs en fin de contrat et en fin de prêt. Krasso et Nkounkou ne sont pas les seuls dossiers chauds. Je pense aussi à Cafaro, à Bamba ou à Charbonnier. Si ça ne tenait qu'à moi, je garderais tout le monde » a conseillé le journaliste supporter des Verts, dans sa chronique pour But Football Club.

Notons que le prêt de Mathieu Cafaro est assorti d’une option d’achat, contrairement à celui de Kader Bamba. Quant à Gaëtan, il a signé un contrat de six mois et il est libre à la fin de la saison. Pour revenir à Jean-Philippe Krasso, il est convoité par plusieurs clubs en Ligue 1 et à l'étranger. Son nom est associé au Borussia Mönchengladbach (en Bundesliga) ces derniers jours.