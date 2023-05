Auteur d’une grande avec le Stade de Reims, Folarin Balogun est visé par l’OM pour le prochain mercato estival. Mais aux dernières nouvelles, le PSG serait aussi intéressé par le joueur d’Arsenal.

Mercato PSG : Folarin Balogun, priorité estivale de l’OM

Auteur de 19 buts et 3 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, Folarin Balogun est la révélation de la saison du côté du Stade de Reims. Prêté par Arsenal, l’attaquant de 21 ans s’est rapidement fondu dans le collectif du club rémois au point de faire oublier Hugo Ekitike, qui a rejoint le Paris Saint-Germain.

À la recherche d’un nouvel avant-centre pour permettre à Alexis Sanchez d’évoluer sur les ailes comme il le réclame, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil de Folarin Balogun. Le président de l’Olympique de Marseille voudrait profiter de ses bonnes relations avec les dirigeants du club londonien pour tenter de recuperer l’international espoir anglais lors du prochain mercato estival. Mais l’affaire ne s’annonce pas facile pour l’OM.

Mercato PSG : Luis Campos apprécie le profil de Folarin Balogun

Via sa chaîne YouTube, le journaliste italien Fabrizio Romano révèle que Folarin Balogun pourrait quitter définitivement Arsenal lors du mercato estival à venir. Les représentants du joueur et la direction des Gunners vont se rencontrer prochainement pour faire le point sur l’avenir du natif de New York City. Outre l’OM, plusieurs clubs seraient aussi sur les rangs pour tenter de signer le buteur du Stade de Reims.

« Les agents de Balogun vont rencontrer Arsenal à la fin de la saison pour trancher. Mais il y a beaucoup de clubs intéressés dont le RB Leipzig, des clubs italiens, anglais et français qui veulent le recruter via un transfert permanent », explique Romano. Et aux dernières nouvelles, TF1 annonce que le Paris Saint-Germain serait aussi tombé sous le charme de Balogun pour pousser Hugo Ekitike vers la sortie.