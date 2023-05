Pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans autorisation de sa direction, Lionel Messi a été lourdement sanctionné par le PSG. Voici la réaction du joueur.

Lionel Messi suspendu deux semaines par le PSG

Le Paris Saint-Germain a pris la décision de suspendre Lionel Messi durant deux semaines pour son voyage non autorisé au Moyen-Orient afin d’honorer son contrat avec le Ministère saoudien du Tourisme. Cette sanction, qui prend effet immédiatement, fait obligation à la star argentine de ne pas fouler les pelouses du Camp des Loges Lionel Messi a été sanctionné hier soir par le PSG qui a décidé de frapper très fort.

Durant ces deux semaines, la star argentine ne jouera pas avec le PSG en match officiel et ne s’entraînera pas non plus au Camp des Loges avec le reste du groupe de Christophe Galtier. Mais ce n’est pas tout. Selon L’Équipe et RMC Sport, Lionel Messi ne sera pas payé par son employeur durant la période de sa suspension. Une sanction exemplaire que le Champion du monde 2022 a appris de vive voix par le conseiller football du club de la capitale, Luis Campos, à en croire France Bleu Paris. Et bien évidemment, la Pulga a exprimé son étonnement face à la réaction de son club.

Lionel Messi étonné par la décision du Paris SG

En effet, le journaliste Bruno Salomon explique ce mercredi matin que c’est « Luis Campos qui a contacté Lionel Messi en début de soirée pour l'informer qu’une procédure disciplinaire interne a été engagée par le club contre lui. » Pour L’Équipe, « l’idée des dirigeants est clairement de marquer le coup. » Le journal sportif assure que Nasser Al-Khelaïfi « fait un exemple » de ce cas Messi, pour marquer le coup et envoyer un message fort aux autres stars du vestiaire parisien, même une légende du football « n'est pas au-dessus de l'institution. »

De son côté, le clan Messi hallucine et ne comprend pas la dextérité avec laquelle la sanction a été prise puisque « la virée avait déjà été remise à deux reprises et cette date avait été définie en accord avec le club il y a un certain temps. » Selon certains membres de l’entourage de l’attaquant de 35 ans qui se sont confiés à RMC Sport, malgré des négociations et une dernière proposition, Messi ne prolongera plus son contrat avec le Paris SG. Libre le 30 juin prochain, le natif de Rosario se dirige donc vers un départ gratuit du PSG.