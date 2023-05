Séduisant avec l’OGC Nice depuis sa signature au club, Jean-Clair Todibo a attiré l’attention des recruteurs. Trois clubs anglais auraient coché son nom.

Mercato OGC Nice : Jean-Clair Todibo plait à Manchester United, Liverpool et Newcastle

Transféré du FC Barcelone à l’été 2021, au terme d’un prêt concluant de six mois, Jean-Clair Todibo très bien rebondi sous le maillots des Aiglons alors qu’il était en difficulté en Catalogne. Il s’est imposé dans la défenseur du Gym aux cotés de l’expérimenté Dante. Et ses performances avec l'équipe de Didier Digard ne laisse pas indifférents des scouts de grands clubs européens. Relancé en Ligue 1, le défenseur central de 23 ans est sur le point de repartir à l’étranger. Trois clubs du championnat anglais, et non des moindres, seraient intéressés par son profil.

Manchester United, Liverpool et Newcastle United ont coché le nom de Jean-Clair Todibo comme potentiel renfort dans leur équipe respective cet été, selon les informations de Onze Mondial. La bataille entre ces trois grosses écuries de Premier League s’annonce donc rude. Un bonne nouvelle pour Jim Ratcliffe (propriétaire de l'OGC Nice) qui peut déjà se frotter les mains à l’idée de réaliser une grosse vente pendant le mercato estival. Acheté 8,5 M€ au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo vaut 30 M€ sur le marché des transferts d'après le site spécialisé Transfermarkt. Mais en cas de transfert du néo-international français, le Barça va toucher un bonus estimé à 20 % du montant.

Pour rappel, le natif de Cayenne avait été prêté par le FC Barcelone, d’abord à Schalke 04, puis au Benfica Lisbonne, avant de débarquer à l'OGC Nice. En plus donc de la Liga espagnole et évidemment de la Ligue 1 où il a été révélé à Toulouse FC, son club formateur, Jean-Clair Todibo a acquis de l'expérience dans les championnats allemand et Portugais.