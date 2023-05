Le 14 mai prochain, l'AS Monaco recevra Lille dans un match crucial pour l'Europe. Pour cette rencontre, deux tauliers de l'ASM sont déjà forfaits.

Sérieux candidat pour le podium il y a encore quelques semaines de cela, l'AS Monaco a sans doute tout perdu sur les deux dernières journées de championnat. À Bollaert le 22 avril dernier face à Lens, les Monégasques ont été balayé (3-0), laissant les Sang et Or s'échapper avec la troisième place. Après cette grosse débâcle, Philippe Clement voulait absolument voir une réaction de la part de ses joueurs face au Montpellier HSC dimanche dernier. Mais contre toute attente, la rencontre a viré au cauchemar pour l'ASM.

Inoffensifs et complètement dominés, les Monégasques se sont loudement inclinés 4-0 à Louis II. Désormais, le club de la Principauté est à huit points de la troisième place, un retard presque impossible à combler à 5 journées de la fin du championnat. La principale préoccupation des hommes de Philippe Clement concerne la quatrième place qui est loin d'être assurée, car le LOSC n'est qu'à un petit point de l'ASM au classement. Une réaction est donc obligatoire dimanche à Angers, afin de bien préparer le choc face aux Lillois le 14 mai prochain à Louis II.

Wissam Ben Yedder et Guillermo Maripan suspendus face à Lille

C'est déjà un immense coup dur pour Philippe Clement et l'AS Monaco. Suite à leur carton jaune reçu dimanche dernier lors de la défaite face à Montpellier (4-0), Wissam Ben Yedder et Guillermo Maripan sont d'ores et déjà suspendu pour la réception du LOSC le 14 mai prochain à Louis II. L'entraîneur monégasque va donc devoir trouver des solutions pour compenser ces deux absences importantes dans un match qui le sera tout autant.

L'absence de Wissam Ben Yedder pourrait être très préjudiciable face au LOSC, car l'attaquant monégasque répond toujours présent dans les grands rendez-vous, et c'est souvent lui qui parvient à sortir l'ASM d'une période difficile. Ces statistiques cette saison sont encore assez impressionnantes, car en 29 rencontres de championnat disputées, le joueur de 32 ans a déjà inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives.